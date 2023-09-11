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基隆青年電動機車補助 光陽2款納入須綁資費5年

中央社／ 基隆11日電

基隆市政府推出公益青年就業電動機車補助專案，光陽機車有2款車納入補助，市府公布2款專案機車電池資費須綁約5年、每月資費新台幣599元、1099元方案。

位於基隆市東信路的光陽Ionex基隆專賣店今天開幕，謝國樑與光陽工業子公司光捷股份有限公司副總經理謝俊弘出席。謝國樑接受媒體聯訪表示，市府與專案合作廠商光陽機車及中華汽車每週開會討論建置充電站，感謝台電予以協助，目前正積極布建換電櫃和充電站。

至於時程方面，謝國樑說，市府規劃中低收入及低收入戶家庭符合資格青年優先在9月下旬受理申請，目標10月底前交出首批電動機車。

他指出，光陽機車納入專案補助電動機車款有i-One都會版、S6Rex，電池資費分別為每月新台幣599元、1099元，都須綁約5年，就像申請專案補助的青年也要「綁公益約」一樣，5年內每年都要從事4小時公益服務，主要希望培養年輕人持續做公益的習慣。

謝國樑表示，感謝光陽機車願意積極與市府合作，畢竟是第1年推動此專案，市府會繼續努力，希望未來能納入更多品牌，將專案做得更好。光陽機車與中華汽車決定與市府合作進入市場，深信占有率會大幅提升。

他說，市府除將委請光陽機車在此門市協助處理相關申請事宜，也會規劃在人潮眾多地點設置專案機車展示區，現正緊鑼密鼓規劃，若確定地點會對外公布。

謝俊弘表示，申請者經市府審核符合資格後，可攜帶憑證到門市賞車、選車，確定車款後等到要交車時，申請者可再將舊車騎到門市換取新車，以免在等新車期間無車可騎。

謝國樑 基隆 電動機車

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