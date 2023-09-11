影／女子騎機車讓狗站後座 有人說危險、有人讚平衡感好

基隆市有名女子騎機車載兩隻狗出門，一隻坐在腳踏墊，另一隻狗竟「站」在後座。有人目睹覺得危險，但也有人說狗的平衡感「很厲害」。基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱說，女子這次用這種方式載狗無罰則，但若經告知改善再犯，就可依動保法處3000元到1萬5000元罰鍰。

1名女子騎機車載狗沿基隆市崇法街行駛，因為有隻狗站在後座，另後方汽車駕駛人感到吃驚，拍下畫面成為話題。一般人騎機車載狗，多讓狗坐在腳踏板處，拍攝者仔細觀察發現，因為這名騎士載兩隻狗上路，腳踏板處已有一隻體型較的狗，才會讓另一隻中型犬站在後座。

陳瑞濱說，動物保護法規定飼主有保護動物的責任，這名女子這樣的載運方式，其實是讓狗處於危險狀況，有可能因此受傷或死亡。在道路上即使是載人也可能發生意外，用這種方式載狗，如果緊急煞車，狗可能會掉落地面受傷。如果發生這種狀況，飼主將被依動保法第25條追究刑事責任。

陳瑞濱建議養兩隻以上的狗，不要再以機車載運，可聯絡願意載狗的計程車載運會更安全。如果養了比較多隻的狗，出門的時候要做好防護，盡量不要讓狗站在後座，毫無防備，對狗來說非常危險。