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因颱風海葵坍方中斷 東富公路台23線搶通

中央社／ 花蓮縣11日電

連接花東縱谷與海岸的省道台23線東富公路，因颱風海葵影響多處坍方受阻，公路總局三工處提前於6日搶通西端災損路段，東端北源路段在今天中午12時恢復道路通行。

交通部公路總局第三區養護工程處發布訊息表示，省道台23線花蓮縣境內0至16公里豐南至縣界路段，6日已恢復通行；而台東縣境北源路段20.82公里處約有100公尺長的路基缺口，阻斷道路通行，經多日搶修，今天中午搶通。

公路總局呼籲用路人，下雨過後山區土石鬆動，易發生坍方落石，路況難以掌握，非必要勿進入山區道路；另注意路況資訊，最新道路通阻詳情，可利用公路總局幸福公路APP或公路防救災資訊系統及省道即時資訊服務網查詢。

省道台23線穿越海岸山脈，西邊起自花蓮縣富里鄉東至台東縣成功鎮，全長約45公里，自2007年玉長公路通車之後，重要性已大不如前。

台東 花蓮 落石

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