基市免費電動機車有實體店了 光陽綁約5年免費騎回家
基隆市長謝國樑力推免費青年電動機車公益政策，光陽和中華兩家車商參與。光陽在基隆首家電動車門市今天開幕，並公布專案機車綁約5年方案。謝國樑前往參觀時說，現階段目標是業者把車交出來，把充電站建好，交車後2、3個月再把公益環節做好，鼓勵年輕人養成做公益習慣。
謝國樑在市長選舉期間，2021年10月提出免費青年電動機車政策，話題從他競選持續到勝選。謝入主市府後到議會備詢，「免費送電動機車」執行方式也成問政焦點。市府評選光陽、中華汽車參與專案，謝國樑希望9月下旬開始接受符合資格者申請，10月底發出第1批電動機車。
依照市府規畫，兩家車商配合專案的電動機車售價都是4萬元，因市府補助3萬元，申請者以舊換新，只需先墊中央補助經費約1萬元，事後可請領回補，形同免費取得機車。市府近日公布申辦細節，預計先開放低收入戶申請，再開放一般年輕人申請。
光陽在基隆首家電動機車市設在東信路，子公司光捷公司副總經理謝俊弘說，配合基市府專案的機車是I-One和S6兩款，前者定價約6萬2000元，後者約7萬6000元。符合市府專案資格的青年申購，要綁約5年共60個月，月費分別是599元、1099元。
謝國樑表示，市府正緊鑼密鼓規畫在人潮地點設立公益免費電動機車展示區，同時跟車商每周開會，討論充電站建置，很感謝台電給給予協助，以利布建換電櫃跟充電站。
謝國樑說，申領公益免費電動機車跟車商綁約5年，跟市府「綁公益約」也是5年，申領者每年必須「做公益」至少4小時。這項政策除了促進節能減碳，更希望年輕人投身公益，每年都做公益，期待未來一輩子都有這樣的習慣。
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