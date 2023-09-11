海葵颱風釀災…台23線東富公路終於搶通 今天中午恢復通行

海葵颱風9月3日從台東東河登陸，銜接台東東河至花蓮富里的台23線東富公路受阻，北源路段路基出現100公尺坍方導致交通中斷，池上、東河兩地交通受影響。公路總局三工處表示，經多日搶修，此路段今天中午恢復通行。

東富公路是連接「花東縱谷」與「花東海岸」的省道公路，全長45公里。

因海葵颱風來襲，公路總局3日起實施預警性封閉，颱風過後發現，台23線20K+820處出現100公尺路基缺口，花蓮富里及台東池上至東河的山區道路中斷，居民須繞道台30線玉長公路。

三工處表示，台23線16K+838至20K+920 （北源路段）受海葵颱風影響，20K+820處約有100公尺路基缺口阻斷道路通行，經全力搶修後，該路段9月11日中午12時恢復道路通行。

公路總局呼籲，下雨過後山區土石鬆動，易發生坍方落石，非必要勿進入山區道路。