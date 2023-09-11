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秋遊東海岸 票選最滿意公廁可抽數位商品卡

中央社／ 花蓮縣11日電
花東海岸沿線許多景點可駐足賞景，公廁也是必要所在，東管處舉辦「東部海岸有星級公廁」票選活動，邀民眾對東管處轄管公廁評分，完成評分及留言，即有資格參加抽獎。圖為東管處轄管公廁。（東部海岸風景區管理處提供） 中央社
花東海岸沿線許多景點可駐足賞景，公廁也是必要所在，東管處舉辦「東部海岸有星級公廁」票選活動，邀民眾對東管處轄管公廁評分，完成評分及留言，即有資格參加抽獎。圖為東管處轄管公廁。（東部海岸風景區管理處提供） 中央社

花東海岸線近200公里，沿線許多景點可駐足賞景，公廁也是必要所在，東管處舉辦「東部海岸有星級公廁」票選活動，邀民眾對東管處轄管公廁評分，讓公廁更好，提供優質服務。

花東美麗自然人文景色一直是國人旅遊的好去處，而公共廁所環境品質代表觀光旅遊服務基礎水準，也是遊客在旅行途中體驗與感受的重要一環。交通部觀光局東部海岸風景區管理處今天發布訊息表示，為鼓勵民眾回饋公廁使用感受，舉辦「東部海岸有星級公廁-票選最滿意公廁活動」。

自9月11日起至10月10止民眾在東管處轄管公廁，掃描現場海報QRcode，依如廁感受給予評分，完成評分及留言，即有資格參加抽獎，預計10月20日公布100名幸運得主可獲得數位商品卡價值新台幣300元，歡迎踴躍參與。

東管處指出，依據環保署統計資料，民眾如廁最在意的感受為清潔度，認為公廁需改進的項目，以增加清潔次數比率最高；其次為加強地板清潔、便器清潔、增加清理垃圾桶頻率及通風等。

東管處透過第一線清掃人員每天至少清潔4次，並配合旅遊旺季、遊客高峰、防疫需求彈性增加清掃頻率，提供充足的衛生用品，加強維護公廁整體衛生環境，期望提供旅人最友善、舒適、安全的如廁空間。

公廁 廁所

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