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東海岸鄉親要失望了 小馬「鏡頭君」海葵颱風受創即將復工
海葵颱風來襲期間，東部海岸國家風景區管理處設置的三仙台、金樽等地直播鏡頭受關注，網友猛替「鏡頭君」喊加油。9月1日剛啟用的台11線小馬路段區間測速設備受在地鄉親關心，不少人鼓譟「希望強風吹壞鏡頭」。縣警局交通隊表示，4支鏡頭確實有1隻受損，後來因停電因素也無法啟動，不過這兩天已經校正完畢，小馬段即將恢復區間測速取締。
省道台11線台東縣小馬至北東河路段（126.13K至130.86K）實施區間平均速率偵測，速限50公里，時間約5分37秒，已於9月1日啟用。
9月3日下午，海葵颱風從台東登陸，東河鄉首當其衝，都蘭、都歷等地停電至第3天才復電，泰源地區更嚴重，1日剛啟用的區間測速設備也受影響。
縣警局交通隊長劉正達指出，小馬區間測速南北共4隻鏡頭，其中1隻確實因颱風受損，風災過後，因台電無法供電也未運作，9月1日至10日，警方取締件數是個位數。
劉正達說，目前毀損鏡頭已經修復好，供電也沒問題，這兩天將恢復正常運作，用路人要減速慢行。
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