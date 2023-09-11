觀光工廠發展光電？ 池上鄉親反彈

台糖公司池上糖漿廠閒置35年，10.8公頃工業用地租給新北市某能源公司設觀光工廠，去年有意發展光電區，因地方反對停擺，本月15日將再開說明會，池上、關山反光電人士將串聯抗議；縣府指出，業者未完成工廠登記，提報停車場設太陽能光電板計畫不夠完整、已退件。

蔡英文政府推動綠電以2025年占比達20％為目標，各公務機構及學校架設太陽能光電設施的地點愈來愈多。台糖去年出租池上閒置土地，業者提出4公頃光電區遭地方反對中斷。業者近日再度發文池上鄉公所，15日上午將辦說明會，但內容隻字未提光電設施，消息傳出引發地方反彈。

池上鄉長林建宏表示，池上日照率並不高，這次海葵颱風造成不少學校光電板遭強風吹落飛散，鄉親十分不安，何況光電板會影響景觀，洗劑也有汙染水源疑慮。

「不希望台糖土地成為破口！」林建宏說，池上產業以觀光及農業為主，沒有人希望看見池上都是光電板，業者若僅是單純設置觀光工廠，可創造工作機會及經濟產值，沒道理反對，希望有更多鄉親站出來關心。

台糖公司花東區處低調表示，該閒置土地去年已承租，相關內容以業者提報為主；縣府財經處表示，業者尚未登記工廠，另有意在停車棚附帶光電設施案日前已退件。