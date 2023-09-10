一位外國人畫宜蘭「艾蘭心」把蘭陽四季化成筆下女神

來自美國的費拉拉愛上宜蘭的純樸與自然，去年6月起住在這裡，專精建築設計的她經常走入田野觀察風土民情，把所見所聞用畫筆勾勒出她心中的宜蘭，巧妙構圖成一幅幅太平洋女神的面貌，首次在蘭燈空間藝文中心舉辦個展，展期至10月7日。

今天是「一位美國女子的旅行創作展─宜蘭風情畫」開幕茶會，展出49幅畫作，吸引不少人參觀，包括書法家賴棟材與雕塑家林正仁等藝術界大咖特地來捧場，由於喜歡宜蘭的純真與樸實，自然不做作，她的朋友為她取了一個充滿宜蘭味的中文姓名叫做「艾蘭心」。

費拉拉Kerri Ferrara是美國羅德島人，紐約雪城大學建築學學士，大學畢業後在紐約市住了22年，從事商業室內設計及其他創意工作，例如服裝、帽子、壁畫和時裝設計。

她喜歡環遊世界，透過藝術和各地不同文化建立友誼關係，去年因緣際會來到台灣，在她最好的朋友、也是搬到紐約時認識的宜蘭人鼓勵下申請金卡簽證，去年6月起住在宜蘭。

她的作品靈感來自於對室內設計、建築、時尚和旅行的熱情，憑著建築師眼光，以構圖、尺度、層次、光影、解構及有組織性的調色來看待世界，細微觀察在田野的所見所聞，用畫筆勾勒出她心目中的宜蘭。

策展人莊文生表示，49幅畫作是她在宜蘭行腳旅途所觀察的人文地產景，例如宜蘭四季變化的稻田風光、煙雨如詩的山水、穿透黑夜的廟宇燈火、羅東夜市的人聲鼎沸、北關海潮公園一線天、南方澳豆腐岬海岸、東港榕園與津梅棧道等。