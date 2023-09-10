基隆市區道路白鼻心遭路殺 被車撞擊內出血死亡
基隆市劉銘傳路住戶昨晚發現一隻白鼻心倒在路上，警方接獲通報送交動物保護防疫所處理。動保所長陳瑞濱今天說，這隻白鼻心疑遭車輛撞擊，並因內出血死亡。
基隆市警一分局延平街派出所昨晚接獲報案，指劉銘傳路上有動物倒在路中。警員陳志宇、黃柏睿前往現場，初步查看是白鼻心受傷，身體癱軟，無法行動。員警把白鼻心安置在當地住戶民提供的紙箱內，聯繫動保所人員到場帶回照料。
陳瑞濱說，從白鼻心的身體狀況研判，應是從鄰居山區棲地進入劉銘傳路時被車撞傷，並因內出血死亡。
陳瑞濱表示，農委會2019 年1月9日公告修正「保育類野生動物名錄」，白鼻心雖已非保育類動物，但如果是故意騎車衝撞白鼻心仍違反野生動物保育法。七堵地區也發生多起山羌遭撞傷事件，提醒民眾行駛野生動物可能現蹤的路段，請減速慢行。
動保處收容照料野生動物，如果評估符合野放條件，會帶往棲地野放；如果受傷經治療後，雖無生命危險，但已不適合野放，則會聯繫動物園、學校、學術單位或動保團體協助接手安置。
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