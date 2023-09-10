聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆市舉辦拉密桌遊比賽 長者玩數字麻將預防失智
基隆市衛生局今天在市立體育館舉辦桌遊比賽和闖關活動，全市8處失智社區服務據點組隊參加，希望民眾保持身心平衡，遠離失智風險。基隆市長謝國樑說，基隆是北台灣第2高齡的城市，市府團隊會努力建立讓人安心、安身的住居地。
國際失智症協會2010年間提出將國際失智症日改為國際失智症月，延長在整個9月舉辦活動。衛生局今天舉辦「拉密」桌遊比賽暨預防失智闖關活動，吸引超過300人參加。
衛生局說，「拉密」又稱數字麻將，是近幾年在失智社區服務據點盛行的桌遊遊戲，考驗參賽者的認知、記憶、計算及抽象思考能力，誰能最快將手中的牌卡出完就是贏家。
比賽分為失智據點長者「憶智組」和照顧者「暖心組」，各據點與社區辦理初賽後，各推派4到6人參加決賽，優勝者可獲得獎盃、超商禮券等獎品。
衛生局也規畫預防失智症闖關活動，分別安排多運動、多動腦、多社交、注意營養、維持健康體重、預防代謝症候群及市醫團隊健康促進宣導與極輕度失智症AD8初篩共7站，讓參加民眾從中體健康觀念，養成良好的習慣，讓身心保持平衡，遠離罹患失智的風險。
謝國樑和基隆市議長童子瑋、議員許睿慈、何淑萍、秦鉦、陳冠羽等人出席活動。謝國樑說，高齡社會面對的健康問題，首要是隨年齡增加帶來的失智和失能風險，市府團隊會努力制定及執行各項政策與活動，也期待民眾共同守護健康，讓基隆市成為全亞洲最有愛的城市。
許睿慈是營養師，她說，預防失智除了注意營養飲食，增加攝取抗氧化食物，如新鮮蔬菜、水果及魚類海鮮保護腦神經細胞，參與團體遊戲增加腦力激盪，增進情感交流及人際互動能力，也可防範失智症發生，或延緩失智症的病程發展。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言