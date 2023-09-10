身障人士諸多不便 肝基會免費抽血、腹部超音波篩檢

財團法人肝病防治學術基金會在扶輪社友協助下，今天到基隆市為150名身障人士提供肝炎、肝癌及腹部超音波免費篩檢。基隆市衛生局長張賢政說，基隆多山坡地，身障人士可能重視健康，但外出健檢沒有那麼方便，謝謝基金會的安排，市府也會持續健檢和疾病預防工作。

這場身障人士篩檢活動由肝基儲、台北市華中扶輪社合辦，基市府協助安排滿30歲肢障、視障、聽障等身障人士，前往仁愛國小體育館接受抽血、超音波檢查。基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，感謝主辦單位籌辦篩檢活動，協助市府打造有愛城市。

肝基會表示，肝癌通常漸進式從慢性發炎、纖維化、肝硬化，到最後出現癌瘤。台灣1984年開始為新生兒施打B肝疫苗，加上近年B肝、C肝藥物的突破與給付，肝癌整體發生率已緩慢下滑，但成年人每年仍有7000多人死於肝癌，5000多人死於肝硬化。

肝基會提醒民眾，定期追蹤及早發現肝癌、及早治療是根除肝病、消滅肝癌最重要的方法，全民腹超總動員的活動，就是消滅肝癌最重要的手段與工具。

國際扶輪3523地區總監楊奕蘭說，華中扶輪社第12次與肝基會合辦篩檢活動，今年還有台北市華安、華茂、南茂、三友和台南成大扶輪社加入，為消滅台灣肝病盡一份心力。華中扶輪社長謝宗憲表示，身障人士需要社會多一點關愛，多一點耐心，讓他們可以生活的更有自信，更快樂，更健康。

張賢政表示，包括今天篩檢的肝病，或是其他代謝症候群等疾病、心理健康、感染性疾病，市府都以各式各樣方法努力預防。基隆有很多山坡地、丘陵地，身障人士可能重視健康，但接受篩檢沒有那麼方便，感謝肝基會和扶輪社友提供服務。衛生局也會持續努力，讓較困難得到篩檢的民眾，得到早期篩檢、預防和治療服務，健康的好好生活。