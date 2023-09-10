池上觀光工廠將蓋光電設施引發反彈 縣府：已退件
台糖公司池上糖漿廠閒置35年，10.8公頃工業用地租給一家新北市能源公司設置觀光工廠，去年有意發展光電區，因地方反對停擺，9月15日將再度開說明會，傳出池上、關山兩地反對鄉親串聯抗議。縣府指出，業者尚未完成工廠登記，提報在停車場搭設太陽能光電板，因計畫不夠完整，已退件處理。
蔡英文政府推動綠電，以2025年占比達20％為目標，各地公務機構及學校架設太陽能光電設施的地點愈來愈多。台糖公司去年出租池上閒置土地，業者提出4公頃光電區，最後遭地方反對中斷。業者近日再度發文池上鄉公所，15日上午10點30分再度在日暉國際渡假村辦說明會，內容隻字未提光電設施，消息傳出卻引起民間反彈，連預定地業者都出面否認。
池上鄉長林建宏表示，池上日照率沒有很高，這次海葵颱風造成不少學校光電板遭強風吹落飛散，鄉親十分不安，何況光電板會影響景觀，洗劑也有汙染水源疑慮。
「不希望台糖土地成為破口！」林建宏說，池上產業以觀光及農業為主，沒有人希望池上看過去全是光電板，如果業者僅是單純設置觀光工廠，可以創造工作機會及經濟產值，沒道理反對，希望有更多鄉親站出來關心此事。
台糖公司花東區處低調表示，此處閒置土地去年已經承租出去，相關內容以業者提報的計畫為主。縣府財經處表示，業者尚未登記工廠，另有意在停車棚附帶光電設施，目前案子已經退回去。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言