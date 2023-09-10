快訊

終結2天神隱 李四川證實：今基泰開會 做出提撥1億等3點初步結果

中原大學系所迎新宿營有性暗示與髒話？ 大一女生：後悔參加

糖尿病前期患者若要吃米飯的話 應當選擇白米飯還是糙米飯？

池上觀光工廠將蓋光電設施引發反彈 縣府：已退件

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東池上鄉以景觀優美及好米著稱，不少鄉親反對台糖出租土地發展光電事業。記者徐白櫻／攝影
台東池上鄉以景觀優美及好米著稱，不少鄉親反對台糖出租土地發展光電事業。記者徐白櫻／攝影

台糖公司池上糖漿廠閒置35年，10.8公頃工業用地租給一家新北市能源公司設置觀光工廠，去年有意發展光電區，因地方反對停擺，9月15日將再度開說明會，傳出池上、關山兩地反對鄉親串聯抗議。縣府指出，業者尚未完成工廠登記，提報在停車場搭設太陽能光電板，因計畫不夠完整，已退件處理。

蔡英文政府推動綠電，以2025年占比達20％為目標，各地公務機構及學校架設太陽能光電設施的地點愈來愈多。台糖公司去年出租池上閒置土地，業者提出4公頃光電區，最後遭地方反對中斷。業者近日再度發文池上鄉公所，15日上午10點30分再度在日暉國際渡假村辦說明會，內容隻字未提光電設施，消息傳出卻引起民間反彈，連預定地業者都出面否認。

池上鄉長林建宏表示，池上日照率沒有很高，這次海葵颱風造成不少學校光電板遭強風吹落飛散，鄉親十分不安，何況光電板會影響景觀，洗劑也有汙染水源疑慮。

「不希望台糖土地成為破口！」林建宏說，池上產業以觀光及農業為主，沒有人希望池上看過去全是光電板，如果業者僅是單純設置觀光工廠，可以創造工作機會及經濟產值，沒道理反對，希望有更多鄉親站出來關心此事。

台糖公司花東區處低調表示，此處閒置土地去年已經承租出去，相關內容以業者提報的計畫為主。縣府財經處表示，業者尚未登記工廠，另有意在停車棚附帶光電設施，目前案子已經退回去。

承租台糖閒置土地的能源公司行文池上鄉公所，內容隻字未提光電設施，預定9月15日開說明會。記者徐白櫻／翻攝
承租台糖閒置土地的能源公司行文池上鄉公所，內容隻字未提光電設施，預定9月15日開說明會。記者徐白櫻／翻攝

海葵颱風 觀光工廠

延伸閱讀

國際扶輪3523地區「扶輪傳愛甘甜人生 根除C型肝炎卓越計劃」助力基層根除C肝 傳愛到偏鄉

海葵已遠...台東今685戶尚沒電 受災戶嗆「一直騙」

吃泡麵吃到怕、手機也沒訊號 台東停電近24小時居民好哀怨

又是光電！台糖大肆伐林管理不當 監院糾正

相關新聞

池上觀光工廠將蓋光電設施引發反彈 縣府：已退件

台糖公司池上糖漿廠閒置35年，10.8公頃工業用地租給一家新北市能源公司設置觀光工廠，去年有意發展光電區，因地方反對停擺...

蘇花改中仁隧道 日間交管2個半月

蘇花改中仁隧道去年10月底因颱風外圍環流夾帶豪大雨，湧水量暴增，導致路面積淹水。公路總局近日將施工改善，9月14日起至1...

海科館千人健走 飽覽山海美景

昨是國民體育日，國立海洋科技博物館辦健走活動，吸引千人參加，途經潮境海景、復育公園飛天掃把，再沿步道走上101高地，全程...

全島無縫救災 蘭嶼「東清消防站」啟用

蘭嶼觀光發展日益蓬勃，僅蘭嶼消防分隊量能不足以應付，消防局新成立「東清消防站」，6名義消擔負東清村鄰近地區發生災害事故的...

海科館千人健走飽覽山海美景 謝國樑鼓勵多運動更健康

今天是國民體育日，國立海洋科技博物館舉辦健走活動，參加民眾一路走訪風光明媚的潮境海景、復育公園飛天掃把，再沿步道走上10...

南橫坍方頻傳 「天使的眼淚」嘉明湖開放日變數大

海葵颱風重創台東，林業署台東分署9月2日起預警封閉所轄園區步道及林道，知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道及山屋等地至今仍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦