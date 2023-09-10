池上觀光工廠將蓋光電設施引發反彈 縣府：已退件

台糖公司池上糖漿廠閒置35年，10.8公頃工業用地租給一家新北市能源公司設置觀光工廠，去年有意發展光電區，因地方反對停擺，9月15日將再度開說明會，傳出池上、關山兩地反對鄉親串聯抗議。縣府指出，業者尚未完成工廠登記，提報在停車場搭設太陽能光電板，因計畫不夠完整，已退件處理。

蔡英文政府推動綠電，以2025年占比達20％為目標，各地公務機構及學校架設太陽能光電設施的地點愈來愈多。台糖公司去年出租池上閒置土地，業者提出4公頃光電區，最後遭地方反對中斷。業者近日再度發文池上鄉公所，15日上午10點30分再度在日暉國際渡假村辦說明會，內容隻字未提光電設施，消息傳出卻引起民間反彈，連預定地業者都出面否認。

池上鄉長林建宏表示，池上日照率沒有很高，這次海葵颱風造成不少學校光電板遭強風吹落飛散，鄉親十分不安，何況光電板會影響景觀，洗劑也有汙染水源疑慮。

「不希望台糖土地成為破口！」林建宏說，池上產業以觀光及農業為主，沒有人希望池上看過去全是光電板，如果業者僅是單純設置觀光工廠，可以創造工作機會及經濟產值，沒道理反對，希望有更多鄉親站出來關心此事。