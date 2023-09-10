海科館千人健走 飽覽山海美景

昨是國民體育日，國立海洋科技博物館辦健走活動，吸引千人參加，途經潮境海景、復育公園飛天掃把，再沿步道走上101高地，全程3公里。基隆市長謝國樑表示，海科館是北台灣重要的海洋教育場所，鼓勵民眾多到戶外走走。

千人健走活動由環境部補助經費，謝國樑和海科館長陳素芬昨上午一起主持鳴槍儀式，參與民眾隨即從海科館廣場出發，經過水準原點、長潭里漁村再到潮境公園，欣賞海灣美景和九份山城，接著到復育公園，欣賞當地知名景點飛天掃把和鸚鵡螺溜滑梯。

復育公園有條步道通往101高地，兩旁生態豐富，健走民眾一路往上爬，在高地欣賞壯闊海景，遠眺基隆嶼。接著下山到65高地，最後回到海科館，全程3公里，完賽者能獲海科館準備的獎品，並可獲抽頭獎是40吋液晶電視的機會。

陳素芬表示，海科館除了各場館會辦展覽，園區步道也是健走運動的好路線，選在國民體育日辦健行，希望民眾都能健康久久，也盼透過活動宣導健康過生活理念，多接觸大自然，共同守護地球的環境與資源。

謝國樑致詞時則說，海科館是東北角、北海岸一帶重要的海洋教育場所，除了可以讓民眾來海科館學習外，也可以來這健走，鼓勵大家多多走到戶外、多運動，讓身體更健康。