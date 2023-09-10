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蘭嶼「東清消防站」啟用

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

蘭嶼觀光發展日益蓬勃，僅蘭嶼消防分隊量能不足以應付，消防局新成立「東清消防站」，6名義消擔負東清村鄰近地區發生災害事故的救災救護任務，可縮短30分鐘救災路程。鄉長謝胡源說，有了東清消防站，蘭嶼全島救災救護可無縫接軌。

根據縣府交通及觀光發展處資料統計，蘭嶼過去5年來，遊客量逐年增加，2018年10萬人次，扣掉2021年疫情期間8萬人次，其他年度幾乎突破15萬人次，今年1至8月份已累計近10萬人次。

蘭嶼居民8日以傳統祈福儀式迎接東清消防站啟用，義消人員示範及操作各項裝備。縣長饒慶鈴說，蘭嶼遊客量逐漸增加，突發災害和意外變多，經消防局評估，再設置東清消防站，提升消防量能。縣府將持續充實消防人力，明年持續調升超勤加班費至1萬7000元，

消防局長管建興表示，消防站編制6名義消，具備大貨車駕駛、幫浦操作、水源運用及無線電運用等能力，也完成消防車先鋒操作員課程訓練，未來視需求增加人力及購置裝備。「有了東清消防站，約可縮短半小時路程！」議員黃碧妹說，過去全島救災救護僅靠位在椰油的蘭嶼消防分隊，距離東清或朗島，都要花30分鐘路程，常錯失救援時機。

蘭嶼 加班費 疫情

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