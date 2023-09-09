花蓮市所廣場 改善行人環境

花蓮市公所為方便民眾洽公，原本在市公所前方廣場畫設臨時停車位，但民眾反映被長時間占用。市公所決定塗銷，進行人行道改善工程，近日完工，重新畫定明確人行道範圍，廣場未來則將舉辦多元活動，豐富市民生活。

花蓮市公所位於林森路，周邊停車位難尋，公所為了便民，在前方廣場設臨時停車位，但遭人投訴，有非洽公民眾占用，並有4個靠近林森路的車位，占用人行道空間，且人行道轉角處放置裝置藝術、告示牌等，阻擋通行，尤其對推輪椅、娃娃車的行人，更是寸步難行。

市公所表示，為解決臨時停車位被長時間占用的問題，根據相關法令規定，從上個月起，進行前方廣場人行道改善計畫，費時約1個月，近日已經完工，不但將現有的廣場畫出明確的人行道範圍，同時新設壓花地坪的鋪面，還一併把轉角處的公共藝術雕塑座椅及電話亭等，移置到更適合的地點，友善行人。

市長魏嘉彥說，市公所了解民眾對於行人環境的需求，因此積極進行人行道改善工程，希望讓路過的市民享有安全、友善的行人空間，未來也會在改善後的廣場舉辦各種活動，像是市集、展覽、文化藝術演出等，讓廣場成為多元化的活動場域，豐富市民生活。