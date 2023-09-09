花蓮通勤月票開賣 10月2日啟用

花蓮縣公共運輸通勤月票下月2日上路，有199、399元兩種方案，可搭乘台鐵、市區客運、公路客運3種運具，30天內「吃到飽」，其中199元是全台最低價。縣長徐榛蔚說，昨起四大超商開放預購，也可到花蓮轉運站使用購票、加值的一站式服務，減輕通勤族負擔，歡迎民眾多利用。

花蓮縣政府獲得公路總局補助，加上自籌款，推出公共運輸通勤月票，共兩種方案，配合台鐵時程下月2日上路，昨天下午在花蓮轉運站說明購票方式。

徐榛蔚表示，售價199元的月票可搭乘縣境內和平到富里的台鐵非對號列車，共25站，或市區公車301、302、303、305、307、308等6條路線。

399元月票，除了199方案外，再加25條客運公車路線，兩方案啟用後30天內不限次數搭乘，民眾可視需求購票使用。

花蓮轉運站昨天起可持悠遊卡、一卡通、icash等電子票證申購綁定月票，也可購買花蓮TPASS紀念票卡，四大超商即起預購，花蓮通勤月票官網（http://www.hly.tw）可線上購票，10月2日啟用。

花蓮通勤月票價格實惠，現場詢問度高。王姓民眾說，199元真的很便宜，尤其對於每天需要跨鄉鎮通勤的學生或上班族，省很大。

營運商雷門支付整合公司執行長賴良賓提醒，399方案內的25條客運公車路線，不包含花蓮往梨山的1141路線，以及羅東往返花蓮的葛瑪蘭客運及國光客運。

他說，接下來會舉辦校園巡迴說明會，陸續到17所大學、高中職介紹通勤月票，並提供現場申辦的服務。