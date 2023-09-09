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花蓮通勤月票開賣 10月2日啟用

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣政府昨天下午在花蓮轉運站說明通勤月票上路時程及購票方式。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府昨天下午在花蓮轉運站說明通勤月票上路時程及購票方式。記者王燕華／攝影

花蓮縣公共運輸通勤月票下月2日上路，有199、399元兩種方案，可搭乘台鐵、市區客運、公路客運3種運具，30天內「吃到飽」，其中199元是全台最低價。縣長徐榛蔚說，昨起四大超商開放預購，也可到花蓮轉運站使用購票、加值的一站式服務，減輕通勤族負擔，歡迎民眾多利用。

花蓮縣政府獲得公路總局補助，加上自籌款，推出公共運輸通勤月票，共兩種方案，配合台鐵時程下月2日上路，昨天下午在花蓮轉運站說明購票方式。

徐榛蔚表示，售價199元的月票可搭乘縣境內和平到富里的台鐵非對號列車，共25站，或市區公車301、302、303、305、307、308等6條路線。

399元月票，除了199方案外，再加25條客運公車路線，兩方案啟用後30天內不限次數搭乘，民眾可視需求購票使用。

花蓮轉運站昨天起可持悠遊卡、一卡通、icash等電子票證申購綁定月票，也可購買花蓮TPASS紀念票卡，四大超商即起預購，花蓮通勤月票官網（http://www.hly.tw）可線上購票，10月2日啟用。

花蓮通勤月票價格實惠，現場詢問度高。王姓民眾說，199元真的很便宜，尤其對於每天需要跨鄉鎮通勤的學生或上班族，省很大。

營運商雷門支付整合公司執行長賴良賓提醒，399方案內的25條客運公車路線，不包含花蓮往梨山的1141路線，以及羅東往返花蓮的葛瑪蘭客運及國光客運。

他說，接下來會舉辦校園巡迴說明會，陸續到17所大學、高中職介紹通勤月票，並提供現場申辦的服務。

花蓮 台鐵 公車

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