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台東新Logo 就一個「東」

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣府昨公布新的形象識別。記者尤聰光／攝影
台東縣府昨公布新的形象識別。記者尤聰光／攝影

台東縣形象識別「蘭花」Logo使用9年，已不符現今城市對外溝通品牌形象，台東縣政府委由台東縣設計中心歷時1年討論、收集及設計，昨公布新縣商標，以「東」字呈現更具台東風格形象，民眾接受度反應兩極。

「台東城市品牌形象」計畫主持人吳孝儒說，設計新的縣商標壓力大，日前受外界批評指教，如何把縣商標成為公部門與外界的溝通橋樑，設計團隊花很多心力收集資訊。

吳孝儒說，收集600份問卷，有96%民眾對台東的第一印象是大山大海大自然，團隊與各領域代表討論，「東」字呈現更具台東風格形象，將東字圖像化，成為設計重點。

昨天縣商標發表會，縣長饒慶鈴、市長陳銘風出席見證，全新縣商標識別Logo，以「東」字簡約5條橫線象徵公路、海岸、山稜及地平線的視覺意象，呼應視、嗅、味、聽、觸的五感體驗。

「新的縣商標有創新、代表有進步」，張姓縣民說，台東不斷進步，縣Logo也要與時俱進，才能符合台東的改變，但有縣民認為新商標「太抽象看不懂，像廟宇神社屋頂」。

設計中心表示，未來以新識別Logo，製作縣府形象外套、背心、公文夾、 帆布袋、鋼杯等，讓大家感受到全新的台東品牌形象與魅力。

台東 品牌

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