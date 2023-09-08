花蓮通勤月票下月上路 199元全台最低通勤族樂：省很大

花蓮縣公共運輸通勤月票將在下月2日上路，今天起四大超商開放預購，花蓮轉運站提供一站式服務，站內可購票、加值後就可上車暢遊。縣長徐榛蔚說，通勤月票有199、399元兩種方案，30天內吃到飽，其中可搭乘台鐵和市區客運的199方案是全國最低，減輕通勤族負擔，歡迎民眾多運用。

花蓮縣政府獲得公路總局補助，加上自籌款，推出公共運輸通勤月票兩種方案，配合台鐵時程，下月2日上路，今天下午在花蓮站轉運站說明購票方式。９月19日起至10月2日還將到17所大學跟高中職舉辦校園巡迴說明會，師生現場申辦可獲得特製版愛金卡一張。

縣長徐榛蔚表示，兩種通勤月票都是啟用後30天內不限次數搭乘，售價199元的月票可搭乘縣境內和平到富里的台鐵非對號列車，共25站，或市區公車301、302、303、305、307、308等6條路線。售價399元的月票，除了199方案的25站、6條路線，再加上25條客運公車路線。

建設處表示，今天起民眾可到花蓮轉運站持儲值卡（電子票證）申購綁定月票，花蓮縣境內除景美、平和及大富3站以外的台鐵各站櫃台，則於9月23日開放申購綁定，適用綁定月票的儲值卡包含悠遊卡、一卡通、愛金卡（i cash）等，加值足額金額後就可辦理申購月票，四大超商即起預購，另也可到花蓮通勤月票官網線上購票。

花蓮通勤月票人氣高，下午在轉運站就有不少民眾詢問或現場購票。王姓民眾說，199元真的很便宜，尤其對於每天需要跨鄉鎮通勤的學生或上班族，省很大。

營運商雷門支付整合公司執行長賴良賓說，今天起在花蓮轉運站提供一站式服務，到轉運站購買月票方案的卡片後，可以現場加值，直接上車暢遊花蓮境內。不過，有3條客運公車路線，包括往梨山方向的1141路線，及羅東開往花蓮，每天兩班由葛瑪蘭及國光客運營運的路線，不在通勤月票使用範圍內。