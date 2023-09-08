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花蓮通勤月票下月上路 199元全台最低通勤族樂：省很大

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚（左）今天說明通勤月票方案及購買方式，鼓勵民眾多搭乘公共運輸。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（左）今天說明通勤月票方案及購買方式，鼓勵民眾多搭乘公共運輸。記者王燕華／攝影

花蓮縣公共運輸通勤月票將在下月2日上路，今天起四大超商開放預購，花蓮轉運站提供一站式服務，站內可購票、加值後就可上車暢遊。縣長徐榛蔚說，通勤月票有199、399元兩種方案，30天內吃到飽，其中可搭乘台鐵和市區客運的199方案是全國最低，減輕通勤族負擔，歡迎民眾多運用。

花蓮縣政府獲得公路總局補助，加上自籌款，推出公共運輸通勤月票兩種方案，配合台鐵時程，下月2日上路，今天下午在花蓮站轉運站說明購票方式。９月19日起至10月2日還將到17所大學跟高中職舉辦校園巡迴說明會，師生現場申辦可獲得特製版愛金卡一張。

縣長徐榛蔚表示，兩種通勤月票都是啟用後30天內不限次數搭乘，售價199元的月票可搭乘縣境內和平到富里的台鐵非對號列車，共25站，或市區公車301、302、303、305、307、308等6條路線。售價399元的月票，除了199方案的25站、6條路線，再加上25條客運公車路線。

建設處表示，今天起民眾可到花蓮轉運站持儲值卡（電子票證）申購綁定月票，花蓮縣境內除景美、平和及大富3站以外的台鐵各站櫃台，則於9月23日開放申購綁定，適用綁定月票的儲值卡包含悠遊卡、一卡通、愛金卡（i cash）等，加值足額金額後就可辦理申購月票，四大超商即起預購，另也可到花蓮通勤月票官網線上購票。

花蓮通勤月票人氣高，下午在轉運站就有不少民眾詢問或現場購票。王姓民眾說，199元真的很便宜，尤其對於每天需要跨鄉鎮通勤的學生或上班族，省很大。

營運商雷門支付整合公司執行長賴良賓說，今天起在花蓮轉運站提供一站式服務，到轉運站購買月票方案的卡片後，可以現場加值，直接上車暢遊花蓮境內。不過，有3條客運公車路線，包括往梨山方向的1141路線，及羅東開往花蓮，每天兩班由葛瑪蘭及國光客運營運的路線，不在通勤月票使用範圍內。

花蓮轉運站今天起提供通勤月票購票並加值的一站式服務。圖／民眾提供
花蓮轉運站今天起提供通勤月票購票並加值的一站式服務。圖／民眾提供
花蓮縣政府今天下午在花蓮轉運站說明通勤月票上路時程及購票方式。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府今天下午在花蓮轉運站說明通勤月票上路時程及購票方式。記者王燕華／攝影

花蓮 台鐵 公車 通勤族

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