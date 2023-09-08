台東聖安宮捐7學校平安衫 盼拋磚引玉加入義行
台東縣鹿野鄉永安村聖安宮，今天捐給地方7所學校學童563件平安衫，廟主委李樹根更自掏腰包幫助學校颱風後復原，讓學生能平安上學，也盼拋磚引玉能有更多人加入義行。
今天上午在台東縣政府教育處督學黃偉智、鹿野鄉長李維順和地方長輩、聖安宮委員見證下，李樹根將563件平安衫（襯衫）送給鹿野國中、永安國小、龍田國小等鹿野鄉7所國中小學童。
李樹根說，聖安宮是地方信仰中心，關懷小孩、老人家和大學生是目前團隊的目標，繼送給長輩1人1件外套及大學生每人新台幣8000元獎學金後，再送給國中小學童每人1件襯衫。
李樹根說，這些都只是開頭，往後能結合各地信徒做更多義行，希望拋磚引玉，能有更多人加入，讓社會感受到溫暖，希望聖安宮的獎學金、贈衣活動能逐漸擴散到全鄉、全縣。
這次颱風海葵對學校造成很嚴重的破壞，李樹根也自掏腰包捐錢給學校，幫助學校能跳脫公家機關運作，迅速找人復原，讓學生平安上學。
李樹根13歲離鄉打拚，20年前飲水思源返鄉蓋渡假村，讓鄉親有就業機會，幫母校整修操場、送長輩保暖衣物；他因僅有國小畢業，因此盼望故鄉小孩都有國中、高中、大學同學，今年7月接任聖安宮主委後，只要大學生到廟擔任20小時志工，就有新台幣8000元獎學金。
李樹根日前以妻兒名義捐出100萬元給廟方，他計劃以南投縣紫南宮模式，做為廟方發放發財金的母金，未來收回的經費，將挹注各學校，做為學校建設發展，及貧困學生的急難救助費用。
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