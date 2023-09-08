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被故鄉遺忘的日本畫家 「塩月桃甫」紀錄片巡迴羅東

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
日本畫家塩月桃甫以霧社事件為題材的畫作「母親」流露出對賽德克族的同情。記者周美惠／翻攝
日本畫家塩月桃甫以霧社事件為題材的畫作「母親」流露出對賽德克族的同情。記者周美惠／翻攝

日本畫家塩月桃甫百年前遠渡重洋來到台灣，推廣美術教育、創辦展覽會，留下多幅描繪原住民文化的畫作，戰後回到日本乏人問津，逐漸被故鄉遺忘，卻在異鄉留下濃重的回憶。日本導演小松孝英為了讓人們重新認識他，推出紀錄片「塩月桃甫」，近日將在羅東各國高中巡迴播放。

小松孝英指出，塩月桃甫和他一樣是宮崎縣西都市人，1886年出生於貧困農家，後來入贅塩月家改姓，1921年為了生計，舉家渡海來到台灣，先後在台北高等學校（今台師大）、台北第一中學（今建中）擔任美術教師，推廣油畫技術，1927年創辦台灣美術展覽會，對台灣美術界貢獻深遠。

塩月桃甫來台後著迷於原住民文化，用手中畫筆描繪多幅原住民日常生活的點滴。他的行事作風特立獨行，雖然是官派教師卻從未穿著官方制服，總是以一身西裝示人；1930年霧社事件爆發，塩月更是以一幅描繪砲彈中原住民母子的「母親」參加展覽，無聲的抗議殖民政府。

1945年戰爭結束，塩月桃甫與多數日人相同被遣返回國，窮困潦倒中病逝於1954年。小松孝英回憶，數年前他在一家骨董店看到塩月的畫作，那是1位原住民孩童吹奏口簧琴的油畫，令他大受衝擊，四處走訪發現這位同鄉在日本幾乎無人所知，反而在遠隔重洋的彼岸被人們所牢記。

小松孝英決定將塩月桃甫的故事拍成紀錄片，讓人們重新認識、評估這位被家鄉遺忘的畫家，經過疫情的困難，2021年終於在東京首映。今年是他們的故鄉西都市與宜蘭羅東鎮締結姊妹市5周年，和羅東鎮公所接洽後，8月26日先在樟仔園文化園區放映，之後則會與鎮內各中學洽談，商量在各校巡迴播放的時間。

日本藝術家兼導演小松孝英（右）得知塩月桃甫的故事後，決定拍成紀錄片，讓人們重新認識、評價這位被故鄉遺忘的畫家。記者陳敬丰／攝影
日本藝術家兼導演小松孝英（右）得知塩月桃甫的故事後，決定拍成紀錄片，讓人們重新認識、評價這位被故鄉遺忘的畫家。記者陳敬丰／攝影
紀錄片「塩月桃甫」2021年在東京首映，今年8月在羅東亮相，接下來將在羅東各中學巡迴播放。記者陳敬丰／攝影
紀錄片「塩月桃甫」2021年在東京首映，今年8月在羅東亮相，接下來將在羅東各中學巡迴播放。記者陳敬丰／攝影
羅東鎮公所8月26日以在樟仔園文化園區播放「塩月桃甫」紀錄片，接下來小松孝英團隊將和鎮內高國中洽談，決定巡迴播放時間。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮公所8月26日以在樟仔園文化園區播放「塩月桃甫」紀錄片，接下來小松孝英團隊將和鎮內高國中洽談，決定巡迴播放時間。圖／羅東鎮公所提供
小松孝英（右）與塩月桃甫都是日本西都市人，今年恰逢西都市與羅東鎮締結姊妹市5周年，便在鎮內巡迴放送「塩月桃甫」紀錄片。記者陳敬丰／攝影
小松孝英（右）與塩月桃甫都是日本西都市人，今年恰逢西都市與羅東鎮締結姊妹市5周年，便在鎮內巡迴放送「塩月桃甫」紀錄片。記者陳敬丰／攝影

原住民 日本 羅東

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