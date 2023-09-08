2023台灣國際兒童影展在羅東 「花甲男孩」導演談育兒
羅東鎮公所與公共電視台合辦「台灣國際兒童影展在羅東」，今年邁入第三個年頭，9月13日到16日將在羅東鎮展演廳播放7個場次共12部電影。執導「花甲男孩轉大人」等作品的知名導演瞿友寧今天到場支持，談起育兒經歷，他更希望扮演陪伴者而非阻擋者，讓孩子自己體驗更多經歷。
影展策展人、電視製作人郭菀玲表示，今年的影展主題是「心情防空洞」，選入的電影主題囊括邊緣政治糾紛、青少年霸凌等世界各地正在發生的問題，希望藉此讓兒童與青少年關心廣大世界正在發生的事情，也回過頭深入探討自己的內心世界。
瞿友寧說，羅東的孩子平常可能沒有太多機會看到世界各國較非主流的電影，這次影展是個很好的機會讓年輕的朋友多想一些不一樣的事情。他以自己為例，與孩子相處的過程中，盡量不去阻止他們探討各種可能性，即使跌倒或哭泣也無妨，「一定要跌倒一次」，孩子才能自己思考。
瞿友寧特別推薦這次影展中的作品「鄰家偵探AC」，是一部來自丹麥的動畫長片，女主角是個少年偵探，正在調查對街的男孩與會說話的蜥蜴。瞿表示，這部片從孩子的視角出發，用天馬行空的角度觀察這個世界，掙脫大人們條條框框的束縛，也因此更加迷人。
鎮公所表示，活動全部免費，民眾從9月11日到15日可到鎮公所索取觀影票券，每人每場次限4張；兒童影展優先開放鎮內學校團體報名，目前9間國中小與幼兒園悉數報名，較以往更加踴躍，9月13日已座無虛席，其他時間則會開放展演廳二樓讓民眾入場，詳細場次與劇目可至影展官網查閱。
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