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物價飆漲 花蓮學生午餐費增加10元

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

112學年度開始，因應物價上漲，花蓮縣政府調漲國中小免費營養午餐價格，每餐提高10元，有機蔬菜也從原本每周一次增加為每周兩次，縣府盼價格提升，讓學生吃得優質也安心，另把全縣畫為10個區域標案，目前已有7家團膳業者供餐。

花蓮縣免費學生營養午餐開辦至今13年，減輕許多家長負擔。教育處表示，原本午餐費用是國中每餐50元、國小45元，因為業者多次反映物價飆漲，成本難負荷，因此決定從這個學年度起增編經費。

新年學度起，花蓮學生營養午餐費用，每餐一口氣調高10元，國中60元，國小55元；另外每周還供應兩次有機蔬菜，一次在地有機豆奶，加碼餐餐有水果、甜湯等點心，還因應新住民人口增加，加入異國料理菜色，讓午餐內容更多樣化。

教育處估算，全縣國中小學生數約2萬1000人，原本一年約需1億6000萬，新學年度調整後增加6000萬，總經費約需2億2000多萬元。

教育處說，以前營養午餐採全縣一標的方式辦理發包，從新學年開始，改成把全縣畫為10個區域標案，目的是吸引具資格的優良廠收加入供餐，目前已有7家團膳業者加入，透過良性競爭，提升服務與品質。

營養午餐 花蓮 小學生

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