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暴風吹毀台東9校光電 損失千萬

聯合報／ 記者尤聰光徐如宜劉星君／連線報導

海葵颱風重創台東，學校屋頂太陽能光電設施禁不起16級瞬間暴風，整片吹掀，受損慘重，共9所學校光電設施必須重建，金額預估破千萬元。台東縣教育處表示，將依契約由廠商負責修復。

海葵颱風3日自台東登陸，暴風吹毀校園樹木、9所學校屋頂太陽能光電設施禁不起強風，整片吹掀，面板碎片掉滿地，屋頂也受損。教育處責由廠商盤點損失，並要求負責修復。

「光電面板設置時留有空隙，強風灌入才會掀開」，受災學校職員說，學校屋頂光電板是一塊塊安裝上去，非緊貼設置，所以強風一吹才整排掀翻。

由於光電板是特殊材料，不能任意棄置，否則將造成環境汙染，環保局長郭建成表示已連繫校方協助回收，交廠商做後續處理。

台東縣教育處表示，學校以台電供電系統為主，光電設施是配合中央綠能政策，兼有回饋金收益，此次光電板受損，並不影響學校用電，校內仍維持穩定供電。

高雄市及屏東縣均未傳出學校光電板災損，高市教育局表示，學校設置光電案場都須依契約規範辦理，如因風災導致損壞，需由廠商負擔，廠商履約期間應保公共意外責任險。

海葵颱風 台東

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