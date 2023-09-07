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基隆愛二路54巷試辦行人徒步街 假日封4小時機車禁入

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆愛二路54巷將試辦行人徒步街，假日封4小時機車禁入。圖／議長童子瑋提供
基隆愛二路54巷將試辦行人徒步街，假日封4小時機車禁入。圖／議長童子瑋提供

基隆市愛二路54巷有多家特色小店，地方盼規畫成為假日觀光徒步街，日前經議長童子瑋邀請交通處、都發處、里長與當地商家召開協調會，計畫自今年12月起試辦行人徒步街3個月，逢假日的下午1時許到5時，開放為徒步街共4小時，禁止機車進入。

愛二路54巷內有三奇壹號咖啡店、艾茉隆咖啡店、金派甜點店等特色小店，逐漸成為年輕人臉書打卡、造訪基隆必到的地點。但因巷道狹小，加上機車停放毫無規畫，時常上演人車爭先恐後的危險畫面。

社區發展協會理事江文奇說，現在外賣盛行，機車橫衝直撞完全不顧行人安全，有時還會怒罵當地居民，所以才希望議長童子瑋可以出面協調，將巷弄規畫成為假日觀光徒步街。

日前在市議會舉辦的協調會，在地商圈、里長、店家及屋主對試辦都持正面態度，市府等單位也是樂觀其成。交通處長王圳宏指出，短期建議由商圈提計畫，並向警察局申請路權，長期建議都發處比照台北市研議徒步區闢建及管理維護辦法，以及申請須知輔導推動，若經公告管制，會加強取締違停。

議長童子瑋表示，未來仁愛區將以廟口的知名度為核心，將愛二路、仁愛市場與孝三路商圈串連在一起。透過騎樓整平計畫，持續改善行人徒步環境。今年國際郵輪僅復甦三分之一，明年會恢復至少八成以上，只要沒有特殊狀況，商圈發展令人期待。

童子瑋以日本為例，早期日本京都許多街道以車為主的設計，人行空間窄小。但京都在10多年前把6線車道改2線道，雖然遭到在地居民嚴重抗議，但隨著居民與觀光客使用大眾運輸的習慣養成，與街區空間舒適度的提升帶來經濟效益，京都政府目前的困擾反而是觀光客太多。

社區10月向警局提出假日徒步區的申請，12月開始先試辦3個月，逢假日的下午1時許到5時許開放為徒步街共4小時，禁止機車進入；今年中秋連假將先暖身封街，成為整潔悠閒的假日街道示範指標。

基隆愛二路54巷將試辦行人徒步街，假日封4小時機車禁入。圖／議長童子瑋提供
基隆愛二路54巷將試辦行人徒步街，假日封4小時機車禁入。圖／議長童子瑋提供
基隆愛二路54巷將試辦行人徒步街，假日封4小時機車禁入。圖／議長童子瑋提供
基隆愛二路54巷將試辦行人徒步街，假日封4小時機車禁入。圖／議長童子瑋提供

童子瑋 京都 基隆 日本

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