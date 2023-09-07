台北劍潭古寺捐愛宜蘭累計1600萬元 助弱勢脫貧自立
財團法人劍潭古寺長期關注宜蘭弱勢族群，自96年起每年捐贈100萬元給宜蘭縣政府，至今年已經第16年，累積達1600萬元。今天由財團法人劍潭古寺總幹事蔡國嶼、張康寧專員及台泥蘇澳廠長陳進益代表捐贈100萬元，希望幫助經濟弱勢家庭脫貧自立。
縣長林姿妙代表接受並頒發感謝狀，蔡國嶼表示，林縣長就任以來重視社會福利，尤其看到縣政府這幾年積極結合民間資源辦理脫貧計畫，希望這筆捐款可以持續協助縣政府開辦更多脫貧措施，讓弱勢家庭脫貧，達到自助人助的目的。
林姿妙說，過去社會福利多以救濟為主，無法有效協助家戶自立脫離貧窮處境，因此縣府將持續運用財團法人劍潭古寺善心捐款，辦理陽光少年暑期工讀及儲蓄夢想圓夢踏實等脫貧計畫，除了協助弱勢學子透過工讀增加收入外，同時也經由計畫活動設計，增加社會學習及累積人力資本。
劍潭古寺連續16年捐款累積達1600萬元，林姿妙說，政府力量有限，有賴公私協力創造最大資源效益，使弱勢民眾能得到更全方位照顧，由於社會伸出援手，啟發家戶自立向上的種子萌芽，藉由愛的力量帶動社會善循環。
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