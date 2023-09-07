百年漁港產業萎縮、人口外移 南方澳成立自己的「文化部」

宜蘭南方澳漁港是全國三大漁港之一，啟用百年，卻面臨漁獲和漁船減少、人口老化與外移等危機，地方人士相信百年漁港必須進行產業轉型，將漁村文化與產業結合促進觀光；為了整合南方澳多元的文化資源，南方澳文化產業發展協會經過半年籌備後，今天成立。

近年海洋資源越見萎縮，南方澳也深受影響，以最具代表性的鯖魚為例，據漁業署統計，2010年宜蘭的捕獲量超過5萬公噸，去年僅剩1萬8000餘公噸；從業人口也不斷減少，蘇澳區漁會表示，南方澳漁業最盛時期，共有1400多艘漁船在籍，如今僅剩680餘艘，銳減一半以上。

地方人士指出，除了漁業萎縮，百年漁港的整體人口結構都面臨高齡化、年輕人出走等問題，產業轉型勢在必行。在南方澳深耕數十年的文史工作者廖大慶說，南方澳有非常多元的文化資源，比如漁業文化、宗教信仰，甚至近年外籍漁工帶來的東南亞音樂、食物等，發展潛力巨大。

廖大慶回憶，今年是建港百年，許多慶祝活動接踵舉行，然而卻頗有「各唱各調」、難以串連的問題，半年前由蘇漁理事長蔡源龍任主任委員，與地方人士開始籌畫組建南方澳文化產發展協會，旨在整合漁港各地的文化資源，「就像是南方澳的文化部」。

廖大慶指出，具體作法比如培訓在地導覽員，與旅宿業者合作，推出南方澳文化導覽遊程，讓觀光客不再只是走馬觀花、買完海產就走；將各地方工作者撰寫的文章、拍攝的影片相片集結出版，並定期舉辦藝文活動，「趁著產業還在，讓產業文化化」，創造商機也能吸引年輕人返鄉。