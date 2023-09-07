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長潭里漁港航道潛水客斷腳 地方盼區分禁潛區和戲水區

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
長潭里漁港航道潛水客斷腳，地方盼區分禁潛區和戲水區。圖／議員張顥瀚提供
長潭里漁港航道潛水客斷腳，地方盼區分禁潛區和戲水區。圖／議員張顥瀚提供

基隆市長潭里漁港航道下方，上月發生一名潛水教練為救學員遭斷腳事件，議員張顥瀚指過去漁港並沒有清楚畫分船隻航行與人員活動區域，導致安全問題一再浮上檯面，成為在地漁民與潛水訪遊客一大隱憂，要求清楚標示航道範圍，並區分禁潛區和戲水區。市府表示會進一步研議。

吳姓潛水教練為救誤入長潭里漁港的航道學員，左腳被航道上經過漁船螺旋槳打斷，後來手術接回。市政府產發處、觀銷處、海科館、海巡署、警察局、基隆區漁會及各漁民代表等日前開會研商改範作為，避免再發生潛客闖入航道。

議員張顥瀚說，長潭里漁港是重要的觀光及漁業區域，應確保漁業工作順利進行，並同時保障遊客安全。但過去漁港並沒有清楚畫分船隻航行與人員活動區域，導致安全問題一再浮上檯面，成為在地漁民與來訪遊客的一大隱憂。

張顥瀚表示，市府必須清楚標示航道範圍，保障民眾的遊憩安全，應釐清永續利用區功能，並明訂禁止潛水區及畫設專供民眾活動的水域遊戲區，並應向漁民清楚說明漁港空間使用及取締的權責歸屬。

漁民說，常有潛水客在附近，因漁船出港速度都很快，潛客都在水下根本看不到，誤入的情況造成漁船困擾。但有不少居民及遊客反映，潛水客誤入發生意外，如果統統禁止親水功能，如同因噎廢食，可以開放部分區域，畫分清楚戲水區、潛水區及航道範圍。

產發處海洋及困漁發展科長蔡馥嚀表示，經會議討論後，會研議把航道範圍及非航道區域畫分清楚，非航道區有單純戲水、潛水，這部分要再討論，盼能減少意外的發生又能兼顧親水的功能。

產發處長林鼎超說，漁船進出之航道非屬水域遊憩區域，違反者可依違反漁港法處行為人或其雇用人10萬元以上，50萬元以下罰鍰，未來會加強查處及宣導。

長潭里漁港航道潛水客斷腳，地方盼區分禁潛區和戲水區。記者游明煌／攝影
長潭里漁港航道潛水客斷腳，地方盼區分禁潛區和戲水區。記者游明煌／攝影
長潭里漁港航道潛水客斷腳，地方盼區分禁潛區和戲水區。圖／議員張顥瀚提供
長潭里漁港航道潛水客斷腳，地方盼區分禁潛區和戲水區。圖／議員張顥瀚提供

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