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台7甲線10.4K土石坍方阻路 宜蘭大同國中今日停課

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
台七甲線10.4K昨天下午邊坡坍方，雙向道路中斷，宜蘭縣大同國中今天停課1天。圖為坍方處今早狀況。圖／公路總局第四區養護工程處提供
台七甲線10.4K昨天下午邊坡坍方，雙向道路中斷，宜蘭縣大同國中今天停課1天。圖為坍方處今早狀況。圖／公路總局第四區養護工程處提供

宜蘭縣台7甲線北橫宜蘭支線10.4公里處，昨晚因邊坡土石滑落導致道路中斷，縣府今天上午宣布大同國中停課1天。

消防局昨天下午7時19分許獲報，台7甲線10.4K邊坡土石滑落道路中斷，雙向無法通車。教育處表示，大同國中有來自山下學生，通學道路中斷，校方昨晚通報今天停課，今早縣府確認後，宣布大同國中停課1天。

教育處指出，坍方處鄰近還有四季國小與南山國小，可由樂水方向通行，且師生或者住校，或者來自附近部落，通學方面無危險，故照常上班上課；另外大同國中雖然停課，仍有行政事務須處理，教職員工今日照常上班，居家辦公。

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