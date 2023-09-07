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宜蘭縣府推動建輕艇人工賽道 時力：玩弄民粹

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
2025世界壯年運動會輕艇激流項目，選定在宜蘭三星鄉安農溪舉辦，縣府計畫開闢人工賽道。記者陳敬丰／攝影
2025世界壯年運動會輕艇激流項目，選定在宜蘭三星鄉安農溪舉辦，縣府計畫開闢人工賽道。記者陳敬丰／攝影

台北、新北聯合主辦2025世界壯年運動會，輕艇激流項目定在宜蘭三星鄉的安農溪，縣府希望開闢約330公尺長的人工賽道，獲得地方和輕艇協會的大力支持，時代力量則批此工程在世界各國並無先例，頗有玩弄民粹之嫌。

宜蘭近年在輕艇項目成績斐然，接連出現吳亭儀、吳融政、賴冠傑等在國際比賽斬獲佳績的好手。吳沙國中輕艇教練林裕堯說，目前選手若想進行實戰訓練，只能在安農溪天然溪流段，危險性與不確定性相當高，人工賽道既能降低風險，也能提升訓練品質。

縣府教育處、水資處與三星鄉長李志鏞、鄉代會主席陳世玉，縣議員陳文昌等人昨在安農溪雙賢二號橋畔開記者會。水資處說，工程會將河道分為AB兩道，兼顧人工賽場與原有河川功能，已經通過水理計算與模型測試，大幅降低生態衝擊。

李志鏞表示，環境生態與運動可以雙贏；陳文昌也希望，工程能夠盡快發包，勿拖延到2025年5月的世界壯年運動會前夕。

教育處表示，數月前將計畫送到主管機關一河局審查，收到回覆意見後，日前已送出補件，希望9月就能發包，爭取2025年前完工。

宜蘭惜溪聯盟召集人康芳銘指出，時代力量立委陳椒華等人和各NGO團體提出四大爭議：適法性、河川功能問題、生態衝擊與維護管理問題，各方面都須要審慎評估；如今一河局剛要審查補件，縣府與地方就大動作開記者會，難免有藉民意施壓之嫌。

時代力量宜蘭黨部批，此工程在世界各國並無先例，須要更專業與全面的評估，縣府卻在合法性尚未釐清就開記者會，帶頭玩弄民粹，企圖施壓管理及審查單位。

一河局回應，還在審議，希望以臨時性設施為主，盡量不要開闢全人工的賽道。

時代力量 宜蘭 記者會

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