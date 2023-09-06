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「討打姐」呂美玲民眾黨背心曝光 但她剛為郭台銘站台
基隆祥豐營區彈藥庫爆炸案後，議員呂美玲對民眾嗆「你討中共打」及「給中共照顧」論述引發爭議，宣布退出國民黨。上月呂美玲還為鴻海創辦人郭台銘站台，曾傳言加入民眾黨，但未獲證實。今天印有呂美玲名字的民眾黨競選背心曝光，再度引發揣測，呂美玲本人未對外說明。
今天四叉貓臉書貼出一張印有呂美玲名字的民眾黨競選背心照片，指是內部流出新一批做好的背心圖片。
基隆祥豐營區彈藥庫爆炸9人受傷意外發生後，地方一片遷移聲浪，國民黨資深議員呂美玲對「護台哥」嗆「你討中共打」及「給中共照顧」論述，引發社會各界指責，國民黨表示將黨紀處分。呂美玲在處分苛就先宣布退出國民黨。
外傳呂要加入民眾黨，但呂美玲曾表示，民眾黨確有遊說入黨，但發生爭議事件後，她否認要加入民眾黨，也沒有要選立委，並說「現在我加入哪個黨，哪個黨就倒楣，我會去害其他黨嗎？」
今天傳出背心照後，她沒有進一步回應，手機也未接。不過，上月鴻海創辦人郭台銘到基隆造勢，呂美玲還公然站台力挺郭台銘。
政壇人士說，呂美玲到底支持民眾黨？還是郭台銘？讓人一頭霧水。
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