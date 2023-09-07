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讓通勤族早點回家 基隆評估2方案 爭設七堵北上匝道
基隆市每天往來雙北通勤族龐大，國道1號五堵南下汐止段將拓寬。市府另爭取在七堵增設北上出口匝道，目前評估2方案，分別從大華系統或五堵交流道增設1條北上匝道，盼年底完成可行性評估，送交通部核定，讓通勤族早點回家。
基隆因通勤人口多，國道1號上午往台北方向常堵塞，下班尖峰時段回基隆北上車道同樣車多難行，北上及南下路段都亟待改善，必須拓寬或增加匝道。
國道1號五堵至汐止交流道路段拓寬案，行政院已核定，經立委蔡適應等人爭取，近期將動工，工期7年，7K+305到10K兩側各拓寬1車道，採平面車道，減少拆遷和工程費用，完工後有助改善五堵到汐止交通瓶頸。
至於北上路段堵塞的改善，基隆市政府日前在七堵辦說明會，市府提出2個方案，各有優劣，有可能兩案並呈中央定奪。
第1方案在北上匝道設置在俊賢路七賢橋，匝道長度700公尺，經費13.32億元，尖峰時段車流可節省10.5分鐘。第2方案把匝道設在百福社區實踐路，道長度380公尺，施工方案不同經費有兩種，分別是7.57億元及9.61億元，尖峰時段車流可節省7分鐘。
議員張耿輝建議整體評估，在汐五高架直接延伸1條匝道下七堵才能徹底解決，否則局部路段改善效果不大。議員曾怡芳主張在俊賢路設匝道方案較好。
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