基隆老鷹嘉年華16日大遊行 封路交管及公車改道看這裡
「2023基隆海洋老鷹嘉年華遊行活動」16日周六在市區大遊行，當日實施大範圍封路交通管制，自下午2時到5時，部分市區道路禁止機動車輛與自行車通行，市府請民眾注意配合及提前改道。
管制範圍由中山一路、中山橋及公園街以東（不含上述道路）、忠二路及仁四路以北（不含忠二路及仁四路）、愛四路及愛五路以西（不含愛四路及愛五路） 、仁一路以南（不含仁一路)、海洋廣場及海域以南所圍設範圍。
所有車輛禁止進出管制區域（醫療用電動代步車等輔具除外）；東岸高架橋中正路及西岸高架橋中山一路連接國道1號雙向維持通行不管制。仁五路於管制時段禁止左轉愛三路，請至南榮路郵局前後路口迴轉。各行政區間車輛往返替代道路。
自行開車民眾，請多加利用西岸高架橋將車輛停放至西三停車場約400席，沿微笑港灣通道步行至海洋廣場約僅10分鐘。
大眾運輸改道措施及停車資訊如下：
1.國道客運(西岸)：進入基隆市區改行西岸高架橋，以基隆北站為終點站，國光客運往台北方向路線，改以港西街沿線臨時站牌候車；基隆/泰樂/日豪等客運往台北方向路線，改以西岸旅客碼頭前臨時站牌候車。
2.國道客運(東岸)：大都會客運2088往台北方向取消「二信循環站」，請旅客改至「義二路口站」上車，其他站位維持原站位上下車。首都客運1579維持原站位上下車。
3.市區公車：中正區路線請於「市政府(柯達飯店)」搭車；信義區路線請於「市政府(星巴克咖啡)」搭車，201路線請於「電力公司」搭車；中山區/安樂區路線請於「成功市場」搭車；七堵區/暖暖區路線請於南榮路/曲水街口臨時站牌搭車(南榮路派出所旁)。
4.基隆客運一般公路客運：788及791路線請於「市政府(星巴克咖啡)」搭車，789、790及862路線請於「國軍福利中心」搭車，787、1031及1032路線請於南榮路/曲水街口臨時站牌搭車(南榮路派出所旁)。
5.中正區載客進入市區計程車，可於中正路飛鳶廣場旁臨停接送區供乘客下車，下客後車輛須透過東岸高架橋離開，禁止於信一路口迴轉。
6.博愛停車場、麗榮皇冠停車場、信二立體停車場、成功立體停車場、六合停車場、信義國小停車場等皆不予管制。
詳請可參閱基隆市政府網站：https://www.klcg.gov.tw/tw/klcg1/3170-276345.htm
觀光及城市行銷處網站：https://www.klcg.gov.tw/tw/city/2633-276345.html
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