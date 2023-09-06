基隆老鷹嘉年華16日大遊行 封路交管及公車改道看這裡

「2023基隆海洋老鷹嘉年華遊行活動」16日周六在市區大遊行，當日實施大範圍封路交通管制，自下午2時到5時，部分市區道路禁止機動車輛與自行車通行，市府請民眾注意配合及提前改道。

管制範圍由中山一路、中山橋及公園街以東（不含上述道路）、忠二路及仁四路以北（不含忠二路及仁四路）、愛四路及愛五路以西（不含愛四路及愛五路） 、仁一路以南（不含仁一路)、海洋廣場及海域以南所圍設範圍。

所有車輛禁止進出管制區域（醫療用電動代步車等輔具除外）；東岸高架橋中正路及西岸高架橋中山一路連接國道1號雙向維持通行不管制。仁五路於管制時段禁止左轉愛三路，請至南榮路郵局前後路口迴轉。各行政區間車輛往返替代道路。

自行開車民眾，請多加利用西岸高架橋將車輛停放至西三停車場約400席，沿微笑港灣通道步行至海洋廣場約僅10分鐘。

大眾運輸改道措施及停車資訊如下：

詳請可參閱基隆市政府網站：https://www.klcg.gov.tw/tw/klcg1/3170-276345.htm

觀光及城市行銷處網站：https://www.klcg.gov.tw/tw/city/2633-276345.html