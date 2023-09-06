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國慶交鋒／花蓮旗海飄揚10多年 雙十、元旦都看得到

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府每年國慶、元旦，在市區中山路、中正路、中華路、林森路、和平路、府前路等主要道路，掛上約4000面國旗。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府每年國慶、元旦，在市區中山路、中正路、中華路、林森路、和平路、府前路等主要道路，掛上約4000面國旗。圖／花蓮縣政府提供

台北市今年國慶要找回青天白日滿地紅的藍白紅意象。其實，花蓮縣府已連續10多年，每年國慶、元旦，在13鄉鎮市重要道路張掛國旗，旗海飄揚景象美麗又壯觀，成為季節限定特色。迎接國慶日到來，縣府預計月底前在街頭張掛約4000張國旗，彰顯國家精神。

花蓮縣政府社會處表示，從前縣長傅崐萁上任後，花蓮就維持每年國慶、元旦在重要道路張掛國旗的傳統，今年同樣準備約4000面正六號（96x144公分）國旗，將依照內政部國旗懸掛禮儀網的直掛方式呈現，預計月底前張掛完成，展示約1個月，屆時在縣府大門口兩旁、十六股大道、新生橋、中央路，以及省道台9線、台11丙線等重要道路的分隔島、橋梁都可看見旗海飄飄的景象。

社會處表示，國慶日張掛國旗已成花蓮特色，這幾年也引起多個鄉鎮公所回響，也會主動同步在鄉鎮內一同來懸掛，縣府也鼓勵機關、企業、社團、民眾響應，一同凝聚愛國的熱情。今年國慶是連續假期，也歡迎各地遊客來到花蓮，一同感受雙十氛圍。

花蓮縣府10多年來，每年10月在全縣重要道路張掛國旗，旗海飄飄景象十分壯觀。圖／本報資料照片
花蓮縣府10多年來，每年10月在全縣重要道路張掛國旗，旗海飄飄景象十分壯觀。圖／本報資料照片
花蓮縣府每年國慶日在各重要道路懸掛國旗，網友直呼是「季節限定」美景。圖／本報資料照片
花蓮縣府每年國慶日在各重要道路懸掛國旗，網友直呼是「季節限定」美景。圖／本報資料照片

國旗 國慶 花蓮

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