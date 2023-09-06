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颱風海葵造成坍方 台23線東富公路西端提早搶通

中央社／ 花蓮縣6日電
受颱風海葵影響，省道台23線東富公路8至16公里沿線多處坍方、台電纜線遭掩埋，公路總局搶修團隊由災點2端搶修，今天中午提前搶修完成。圖／公路總局提供
受颱風海葵影響，省道台23線東富公路8至16公里沿線多處坍方、台電纜線遭掩埋，公路總局搶修團隊由災點2端搶修，今天中午提前搶修完成。圖／公路總局提供

颱風海葵影響，省道台23線東富公路8至16公里沿線多處坍方、台電纜線遭掩埋，公路總局搶修團隊由災點2端搶修，並協調台電公司協助排除傾倒桿線，今天中午提前搶修完成。

公路總局第四區養護工程處玉里工務段指出，台23線東富公路8至16公里多處災情，其中8.4公里處長達100公尺邊坡坍方，坍土量達4000立方公尺，並造成電力桿線掩埋坍土堆中。

玉里工務段表示，在搶修團隊由災點2端積極搶修下，並協調台電公司協助排除傾倒桿線，8至16公里處今天中午提前搶修完成，目前進一步清理路面中。

另外，台23線花蓮縣境內0至16公里豐南至縣界路段，預計今天下午2時恢復通行；台東端的16至20公里因災情嚴重仍無法通行，正積極搶災中，預計9月11日下午5時搶通。

台23線東富公路連結台9線花蓮富里鄉至台11線台東成功鎮，穿越海岸山脈，全長約45公里，是花東縱谷與海岸往來道路之一。

台電 花蓮 颱風

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