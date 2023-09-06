基市府會首長著眼供水品質 環團人士憂環境和安全衝擊

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聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆河在7月初水位下降，水質變差時，水公司八堵抽水站仍取水使用，衍生自來水偏黃、有土霉味風波。聯合報系資料照片、記者邱瑞杰攝影
基隆河在7月初水位下降，水質變差時，水公司八堵抽水站仍取水使用，衍生自來水偏黃、有土霉味風波。聯合報系資料照片、記者邱瑞杰攝影

基隆地區自來水供應近年常出狀況，是否興建雙溪水庫成為話題。基隆市長謝國樑表示，有助穩定供水，提升水質方案都樂觀其成。議長童子瑋認為有雙溪水庫備援，當然更能確保用水無虞。左下角工作室創辦人王醒之指越域引水，環境和安全衝擊不小於興建水庫，若要興建應先說清楚方法和風險。

枯夏時節，基隆河水流幾乎停滯，自來水公司八堵抽水站照樣抽水，原因是新山水庫蓄水量有限。興建雙溪水庫被水公司視為從困境突圍的解方，但水利署考量社會、經濟因素及尚無共識，指非短中期選項。

對於興建雙溪水庫議題，謝國樑說，只要是能夠協助基隆居民，能夠擁有穩定的供水服務，並提升用水品質，包括興建雙溪水庫等各方案，市府都樂觀其成。

基隆市議長童子瑋表示，去年發生中正、信義區高地缺水，今年則有水質混濁、有異味狀況，影響民眾生活，水公司應加強溝通、通報機制。水公司在市區新設500公厘管線，打通管網瓶頸，同時增設監測設備確保水質，用戶也會給予肯定。

童子瑋表示，基隆是早期開發城市，又多丘陵，管線維修不易，早年漏水率高，目前已降至20.8％。如果能興建雙溪水庫備援，相信更有助基隆民眾面對極端氣候威脅時，更能確保用水無虞。

王醒之提及莫拉克風災時越域引水工程的風險、小林村滅村殷鑑不遠。若要興建雙溪水庫，水利署應先說明清楚方法和風險，以及為何而建、為誰而建，究竟是為了穩定基隆水情而建，或是借道基隆來供水汐止或其他地區的工業用水需求？

王醒之說，興建水庫的預算和外部成本高、工期也長，不一定能解決眼下基隆的缺水問題。雖然水公司有持續汰換管線，目前基隆的年漏水率仍超過20％，等於1年會漏掉超過3000萬噸的水，加速改善基隆漏水問題更是當務之急。

基隆新山水庫供應基隆地區自來水用水需求，水公司認為興建雙溪水庫更可提升調度能力 。記者邱瑞杰／攝影
基隆新山水庫供應基隆地區自來水用水需求，水公司認為興建雙溪水庫更可提升調度能力 。記者邱瑞杰／攝影

新山水庫 王醒之 謝國樑 童子瑋 漏水

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