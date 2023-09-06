建雙溪水庫？ 學者：若能串聯翡翠、石門水庫更顯效益

基隆市自來水連兩年出狀況，是否興建雙溪水庫又成話題。台大水工試驗所主任游景雲表示，水質可透過管理解決，至於花大錢興建雙溪水庫，若只解決基隆用水需求，可能是不成比例的設施，但假使能串聯翡翠、石門水庫，整體解決西北台灣用水，就較符合成本效益。

基隆部分高地住戶去年面臨缺水危機，今年暖暖區又送出黃色、有異味的自來水，引發民怨。水公司盼重啟興建水庫計畫，改善大基隆供水穩定性，水利署明確回應，並非短中期選項。

游景雲說，基隆河本來就是規畫成基隆的水源，近幾年水情不佳，流量不足。抽水量變少，就得依賴新山水庫調配。暖暖水質出狀況，水公司建議重啟雙溪水庫興建案，比較說不過去，因為加強管理作為就可以避免。況且即使是水庫，也會有優氧化等水質問題，水質本來就是要做監控、做管制。

至於水量部分，游景雲說，如果基隆旱情一直持續，增大蓄水措施有其必要，雙溪水庫和濕地蓄水都可能是選項。只是雙溪水庫量體那麼大，若興建來供應基隆需水，可能是不成比例的設施。因為興建經費可觀，計算供水量跟成本，跟國內其他供水設施比起來也相對貴。

游景雲表示，他不覺得雙溪水庫一定不能蓋，或是一定要蓋，要思考的是花了那麼多錢下去，帶來的效益什麼？先前評估興建雙溪水庫效益時，基隆沒有嚴重缺水問題，建水庫除提供基隆地區用水，也可供應台北地區用水。

基隆水情出狀況在未來是常態，還是只是緊急狀態，撐過就好，游景雲認為有待進一步觀察評估。如果旱情漸漸變成常態，供水、蓄水都應該再增加，興建雙溪水庫的效益自然會拉起來，因為水就是不夠。

游景雲說，像珍珠一樣把水庫串在一起的概念，這兩年才被提出來。幾年前討論雙溪水庫興建案時沒有完整討論，現在應該進一步思考「珍珠串」操作時機。如果可行，興建雙溪水庫除了解決基隆地區一部分用水，也可支援翡翠水庫供應新北用水，到時候石門水庫減供新北，就可以增供更多桃園用水，新竹縣市間接受益。

游景雲表示，除了考量成本效益，興建雙溪水庫還面臨衝擊環境跟地方民眾反對的問題，怎麼說服民眾跟關懷本案的NGO團體接受，還有很多細節需要深入討論。