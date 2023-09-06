基隆暖暖區水變黃、有土霉味用戶驚 水公司監控防重演

打開水龍頭就有潔淨自來水可用，多數民眾習以為常。基隆市暖暖人卻曾因自來水顯得黃濁，還有土霉味感到惶恐。原因是基隆河水位極低，水公司仍抽取使用，但未察覺小環藻大量增生，水質變差。水公司已增設監測設備，以求未來能及時發現異常應變，避免民眾憂心飲用水安全。

今年7月8日，暖暖地區民眾驚見自來水並非無色無味，而是看起來黃黃的，並有異味。所謂的異味，有人說是塑膠味，也有人覺得是土味，更有人說像汽油味。有人家中使用濾水器，發現濾芯很快變髒，不敢煮來喝，連洗澡都備感壓力，質問水公司到底出了什麼狀況？

供應暖暖地區用水的暖暖淨水場，抽取基隆河水加上西勢水庫排水混和使用，經過加藥、 攪拌、沈澱、快濾等程序後出水，輸送到用戶家中。

立委蔡適應服務處主任林明智、市議員林旻勳7月12日到水公司暖暖淨水場，查看進水、出水情形時，水公司第一區管理處副處長陳素卿強調，偏黃是「色度」偏高，不是含懸浮物造成「濁度」增加，自來水質絕對符合飲用水標準，民眾可放心使用。

市議員陳冠羽質疑去年7月初水位跟今年差不多，為何就沒這問題？誰能水公司片面說水質合格，但看起來黃濁色且有異味的自來水？

陳素卿說，去年5到7月基隆降雨量是1642.5毫米，今年只有345.5毫米。今年5、6、7月均溫也分比去年同期升高2.2、0.8和0.4度。基隆河水位降低，水流變慢，自淨效量會變差，氣溫又升高，藻類才會加速生長。

讓民眾喝到偏黃、帶有土霉味的自來水，問題癥結點在疏於監控，未察覺基隆河水藻類異常增生，水公司等到用戶反應水質變差，緊急提高加氯量消毒。只是藻類雖被殺死及濾除，水中卻會產生土霉味，只能再添加活性碳吸附味道和雜質，並排空管網的水，重新輸送新製程自來水才平息風波。

自來水公司水質處長陳文祥表示，飲用水質68項標準無法全部一直檢測，因此使用餘氯、pH值、濁度等數據做為操作參數，調整自來水製程。藻類、臭味物質並不在飲用水質標準項目內，經歷此一事件，未來也可做為加藥，像加活性碳或調整製程比較細節的參數。