陳揆台東勘災 永樂排水上游待整治

行政院長陳建仁昨赴台東勘災，肯定太平溪、豐田排水等項前瞻計畫治水工程已見成效，不過永樂排水僅完成下游段，上游仍有2.1公里老舊護岸及欄杆損壞待改善，經費約2.5億元。建設處表示，即使沒有中央補助也會用縣府預算進行，水利署長賴建信允諾全力支持。

台東市部分地區每逢颱風、大雨淹水，永樂排水的塊石護岸老舊且破損嚴重，為保護兩岸居民房舍及道路安全，縣府逐年爭取經費修繕，永樂排水總長4.1公里，目前整治僅完成一半。

賴建信指出，前瞻計畫補助台東縣府6.08億，完成太平溪、永樂排水及豐田排水等新建或改善工程，這次海葵颱風最大時雨量77毫米，淹水面積0.2公頃，比起尼伯特颱風時雨量44毫米、淹水1.4公頃，治水工程已改善台東市地區淹水情形。

建設處長蔡勝雄說，下游段完工後有利區域排水，兩側道路交通效益也很大，以前僅容一車通行，現在可以雙向會車，提升用路安全性；未來會持續爭取中央預算完成整治。

第八河川局指出，永樂排水屬縣管區排，改善工程涵蓋水道拓寬、改善護岸及水防道路等項目，逐年補助台東縣府1.23億，明年依經費情況辦理補助。