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宜檢獲3助理名額 嘆難解人力荒

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

行政院通過打詐行動綱領1.5版，各地檢署人力加倍吃緊，法務部首次開出「檢察官助理」職缺宜蘭地檢署獲得3名額度，預估月薪約4萬6千元餘。資深檢察官表示，人員不足是長期問題，這次政府動用特別預算開出臨時人員職缺，恐怕仍難解決人力荒。

法界人士指出，政院今年5月16日核定行動綱領1.5版後，檢方勢必投入更多人力處理詐欺案件，然而如宜蘭地檢署本就長期人手不足，法務部首次開出「檢察官助理」職缺，處理非核心業務，就是為了在有限的預算內緩解人力困難。

宜蘭地檢署表示，檢察官助理的業務包含蒐集資料、協助彙整事證、文書工作等，月薪為4萬6692元。報考者須為大學或研究所法律相關科目畢業，且無其他須回避事項。報名時間從即日起到9月18日，24日甄試，27日放榜，10月1日報到，詳情可參考地檢署官網。

資深檢察官認為，本次檢察官助理甄試時程太過倉促，從報名到報到還不到1個月，到時是否能招滿足夠人數、錄取人員能否勝任工作，都頗令人擔心；檢察官助理只是臨時約雇人員，無法累積公務員年資，且本次打詐專案結束後是否仍會開出缺額，都難以確定。

資深檢察官指出，檢察官體系有「檢察事務官」，分擔檢察官的工作，薪水約為檢察官的80%，以宜蘭地檢署為例，長年補不齊員額總數；如今檢事官都補不齊，又開出臨時的檢察官助理，雖然多出人手總是好事，終究不能解決長年的人力荒，盼法務部尋找更多解方。

檢察官 宜蘭 職缺

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