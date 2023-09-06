基隆免費電動機車 拚下月送首批

基隆市長謝國樑競選時提出送青年免費公益電動機車政見受關注，謝國樑昨天透露，本月會與評選出線的兩家車商，洽談在人潮眾多地點設立展示站，預計本月底接受符合資格者申請，希望10月底前發出第一批電動機車。

謝國樑說，感謝議會通過追加預算，可供購買1萬2000輛電動機車經費。雖然預算足夠，供電卻是未來要克服的重要問題，市府定期與車商討論建置充電站和換電櫃，希望公益電動機車上路時，已有足夠電源。

市議會建議開放給民眾更多機車選擇，謝國樑表示會納入考量，但他在2021年提出相關政策時，3大要件就是青年、免費、公益，議員的意見會在未來適合時機辦理。

民進黨市議員鄭文婷提出質疑，她說，市府現行補助方案違反議會要求「電動車補助方案應不限品牌」決議，市府設下多重門檻，讓民眾看得到、吃不到。謝在議會答詢時，答應保留名額給民眾加價選購中意的電動車，但目前沒看到，謝應向民眾說明政策跳票原因，並向市民道歉。