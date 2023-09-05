花蓮市、與那國町推直航 2024年試航高速交通船

花蓮市與日本與那國町締結姐妹市41年，雙方今天就兩地交流進行視訊交流會議，預計明年3月推出往返花蓮、日本高速交通船試航，並以直航固定航班為目標。

花蓮市長魏嘉彥今天與日本那國町長糸數健一視訊交流會議，雙方就兩地高速船直航進行討論。那國町簡報指出，藉由推動邊境旅遊形式，深化與那國和花蓮市情誼，讓與那國町成為日本與台灣之間的觀光紐帶，以推動直航固定航班為長期目標，活絡兩地觀光旅遊發展。

魏嘉彥會後接受中央社採訪指出，台灣到與那國島最近距離僅111公里，現有交通方式卻不便利，過去花蓮市和與那國町曾推動包機直航，這次將首次推動高速交通船試航。

魏嘉彥說，高速交通船試航將從花蓮港出發至與那國町，航程約3小時，初步規劃明年3月試航，由花蓮市公所、在地旅遊觀光業者等從花蓮港出發，前往與那國町觀光踩線，返程則有與那國町踩線團一同搭乘，詳細行程仍在討論。

魏嘉彥指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後兩地恢復交流活動，今年10月、12月與那國町地區國小及中學將分別來台畢業旅行，11月在花蓮市舉辦的太平洋縱谷馬拉松，更邀請姊妹市交流事業企劃顧問前黑島萌擔任賽事代言人，希望能深化兩地觀光、文化互動。