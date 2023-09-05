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清除土石交通仍未恢復 宜蘭南澳鄉碧候溫泉持續休園

聯合報／ 記者戴永華陳敬丰／宜蘭即時報導
警方協助南澳鄉災區民眾脫困，碧候溫泉園區共9名工作人員傍晚驚險脫困返家。圖／縣政府提供
警方協助南澳鄉災區民眾脫困，碧候溫泉園區共9名工作人員傍晚驚險脫困返家。圖／縣政府提供

宜蘭南澳鄉知名景點碧候溫泉日前受到海葵颱風影響，聯外道路遭土石流淹沒，電線桿也被沖斷，縣府緊急宣布閉園；昨天縣府與南澳鄉公所清除土石，但路面仍有毀損，且邊坡仍有洪流流經道路，碧候溫泉只能繼續休園，待道路安全後恢復營運。

碧候溫泉位於南澳鄉金岳村附近，原為部落秘境之一，數年前縣府重新整修，去年7月園區開幕後好評不斷，分為家庭式湯屋、男女裸湯及露天SPA泳池，目前全由縣府經營。

今年9月3日，海葵颱風帶來大量山區降雨，下午3時許碧候溫泉聯外道路發生土石流，路面被沖成小河流，溪水、泥沙與樹木奔湧而過，道路上電線桿也被沖斷，園區停電；9名工作人員被土石流困住，直到傍晚才在警方協助下脫困。

縣府9月3日下午宣布休園，南澳鄉公所當晚出動2輛大型機具搶通，4日再出動1輛，將路面土石清除；台灣電力公司4日上午開始也到場搶修，預計今（5）日晚上8時許恢復電力。

縣府工旅處表示，雖然土石已經清除，路面仍有毀損，且邊坡洪流不止，交通仍然受阻；目前南澳鄉公所仍實施道路封閉，因此碧候溫泉持續休園，待公所修復道路並確認通行安全，縣府將另行公告開園時間。

海葵颱風日前帶來山區大雨，滾滾土石流沖毀宜蘭南澳鄉的碧候溫泉聯外道路，縣府宣布緊急封閉溫泉園區。圖／縣政府提供
海葵颱風日前帶來山區大雨，滾滾土石流沖毀宜蘭南澳鄉的碧候溫泉聯外道路，縣府宣布緊急封閉溫泉園區。圖／縣政府提供
南澳鄉碧候溫泉聯外產業道路中斷，鄉公所出動大型機具搶通，目前雖已將土石清除，道路仍有毀損，持續休園中。圖／縣政府提供
南澳鄉碧候溫泉聯外產業道路中斷，鄉公所出動大型機具搶通，目前雖已將土石清除，道路仍有毀損，持續休園中。圖／縣政府提供

海葵颱風 南澳 溫泉

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