清除土石交通仍未恢復 宜蘭南澳鄉碧候溫泉持續休園

宜蘭南澳鄉知名景點碧候溫泉日前受到海葵颱風影響，聯外道路遭土石流淹沒，電線桿也被沖斷，縣府緊急宣布閉園；昨天縣府與南澳鄉公所清除土石，但路面仍有毀損，且邊坡仍有洪流流經道路，碧候溫泉只能繼續休園，待道路安全後恢復營運。

碧候溫泉位於南澳鄉金岳村附近，原為部落秘境之一，數年前縣府重新整修，去年7月園區開幕後好評不斷，分為家庭式湯屋、男女裸湯及露天SPA泳池，目前全由縣府經營。

今年9月3日，海葵颱風帶來大量山區降雨，下午3時許碧候溫泉聯外道路發生土石流，路面被沖成小河流，溪水、泥沙與樹木奔湧而過，道路上電線桿也被沖斷，園區停電；9名工作人員被土石流困住，直到傍晚才在警方協助下脫困。

縣府9月3日下午宣布休園，南澳鄉公所當晚出動2輛大型機具搶通，4日再出動1輛，將路面土石清除；台灣電力公司4日上午開始也到場搶修，預計今（5）日晚上8時許恢復電力。