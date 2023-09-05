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基隆青年公益電動機車來了 謝國樑：首批希望10月底送出

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（右）今天說明青年免費公益電動機車政策進度，預計本月底接受符合資格者申請，10月底前發出第一批電動機車。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（右）今天說明青年免費公益電動機車政策進度，預計本月底接受符合資格者申請，10月底前發出第一批電動機車。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑競選時提出送青年免費公益電動機車受關注，謝國樑今天說，今天早上還在市務會議，本月會與評選出線的兩家車商，洽談在人潮眾多地點設立展示站，預計本月底接受符合資格者申請，希望在10月底前發出第一批電動機車。

謝國樑說，感謝議會通過追加預算，可供購買1萬2000台電動機車經費。雖然預算足夠，供電卻是未來要克服的重要問題，市府現在定期跟車商討論建置充電站和換電櫃，希望推出機車的時候，也已有足夠的電源。

市議會建議開放民眾更多的機車選擇，謝國樑表示會納入考量，但他在2021年提出相關政策時，3大要件就是青年、免費、公益，議員的意見會再未來適合的時機辦理。

參選立委的民進黨基隆市議員鄭文婷質疑市府現行補助方案，違反議會要求「電動車補助方案應不限品牌」決議，市府設下多重門檻，讓民眾看得到，吃不到。謝在議會答詢時，答應保留名額給民眾加價選購中意的電動車，但目前也沒看到，謝應向民眾說明政策跳票原因，並向市民道歉。

謝國樑 電動機車

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