基隆嶼國際磯釣賽首獎3萬元 9/6開放報名
基隆嶼國際磯釣賽將在10月登場，採個人賽及團體積分對抗賽2種賽制，第1名獎金都是新台幣3萬元，團體賽第1名另頒發價值4萬元獎品，明天上午10時開放報名。
基隆市長謝國樑、磯釣大使沈文程和裁判群等人，今天在記者會公開今年賽事規則，並邀請國內外磯釣好手共襄盛舉。
謝國樑說，感謝沈文程一起推廣基隆的磯釣運動，基隆嶼國際磯釣賽最重要是凸顯基隆豐富的海洋資源，期許透過磯釣賽，讓更多選手嶄露頭角，也讓更多人探索基隆海洋之美。
基隆市政府產業發展處表示，基隆嶼國際磯釣賽將在10月14日、15日登場，今年賽制採個人賽和團體積分對抗賽，團體賽每組3人，上限20組參賽，2種賽制合計參賽人數上限為84人。
產發處指出，2種賽制前3名獎金分別都是3萬元、2萬元和1萬元，團體賽第1名另頒發價值4萬元獎品，報名費每人3500元，外國選手2000元，今年獎金和摸彩品豐富，獎金及贊助商品合計價值超過50萬元，歡迎各路磯釣好手前來以竿會友。
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