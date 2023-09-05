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購物中心跑馬燈好貼心 網讚「不用再看進來的人有沒有濕」

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
南部近來多雨，有大型購物中心在地下室機車停車場，設置跑馬燈看板，提供外面正在下雨的即時訊息，被網友大讚貼心。圖／翻攝自路上觀察學院
南部近來多雨，有大型購物中心在地下室機車停車場，設置跑馬燈看板，提供外面正在下雨的即時訊息，被網友大讚貼心。圖／翻攝自路上觀察學院

南部最近受颱風、鋒面影響，常常在下雨，有網友貼出台南一間大型購物中心地下室內的跑馬燈，上面寫著「外面下雨，請穿雨衣」，網友刷一排，紛紛大讚「好貼心」、「不用再看進來的人有沒有濕」，但也有網友說，應該可以再更進化，即時提醒「路口現有在抓紅燈右轉，請小心」，將會更貼心。

臉書社團路上觀察學院今有網友貼出台南這間大型購物中心地下機車停場的照片，只見停車場內的跑馬燈，正顯示「外面下雨，請穿雨衣」訊息，PO文者並標註「感謝提醒」，引發網友討論。

有網友說，「一直待在室內，真的會沒注意到外面有沒有下雨，好貼心」、「南部人就是這麼暖」、「設想到害怕大家塞在出口前穿雨衣」、「不用再看進來的人有沒有濕」。

但也有網友說，「希望以後還有路口有在抓紅燈右轉，請小心會更貼心」，「然後警衛室開賣雨衣，賺翻了」。

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