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颱風後菜價上漲 陳吉仲允諾中秋節前農產品供應無虞

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
海葵颱風過後，許多高山蔬菜受到災損，市場上傳出1顆高麗菜要價400元。農業部長陳吉仲允諾，在中秋節前農漁蓄產品供應無虞，請消費者放心。記者王思慧／攝影
海葵颱風過後，許多高山蔬菜受到災損，市場上傳出1顆高麗菜要價400元。農業部長陳吉仲允諾，在中秋節前農漁蓄產品供應無虞，請消費者放心。記者王思慧／攝影

海葵颱風過後，許多高山蔬菜受到災損，市場上傳出1顆高麗菜要價400元，令人驚愕。農業部長陳吉仲今天到花蓮勘災，受訪表示，上月盤點過蔬菜量，9月中下旬可穩定供應高麗菜，短期葉菜類農友會在1個月內種植生產，且中部颱風影響不大，允諾在中秋節前農漁蓄產品供應無虞，請消費者放心。

颱風杜蘇芮、蘇拉、海葵接踵而來降豪大雨，農田復耕不易，早在颱風前，傳統市場菜價上漲，除了高麗菜不好買外，其他葉菜類也都減少產量，買菜的民眾只能精打細算，要怎麼買菜才划得來。

陳吉仲指出，8月部裡有盤點過，過去颱風的確造成高山蔬菜產量減少，國外蔬菜在汛期期間都會供應，在9月中下旬可恢復穩定供應高麗菜。在復耕方面，短期葉菜類應該會在1個月內種植生產。且海葵颱風對於雲林縣、嘉義縣來說，影響沒那麼大，蔬菜可盡力供應，在中秋節前，農漁蓄產品會供應無虞，請大家放心。

陳吉仲說，針對花蓮縣富里六十石山、玉里赤科山金針花，以及大豆、玉米，都公告符合現金救助資格；稻田陸續因淹水造成影響，稻米有政策性收入保險，只要有20％的損失，就能領取1萬8千元補助，若有保加強型保險，補助更多。花蓮地理狹長，農作物種類很多，農糧署、改良場配合地方政府勘查，需要公告都會盡力公告，幫助農民復耕。

海葵颱風 高麗菜 中秋節

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