垃圾車路邊便民德政衍生亂象 基隆一堆人違規

基隆市環保局原在東信路、正信路口，田寮河財鼠橋旁設垃圾集中點，停放垃圾車方便民眾丟棄垃圾，但衍生嚴重交通問題。集中點9月起改設在六合街靠山路邊，收運數日後，發現騎士會違規跨越雙黃線，甚至發生車禍，研議再改到對面靠停車場路邊，希望能把亂象降低。

環保局上班日上午6點到9點在財鼠橋頭，東信路左側空地停放垃圾車行之有年，方便難以配合夜間交運垃圾的上班族等人丟棄垃圾。這項便民措施衍生有人把車停在車道，下車丟垃圾妨害行車，或是騎士丟垃圾後，從最左側的左轉車道切往右側車道，險與直行車相撞亂象。

清潔隊長潘家齊說，考量財鼠橋頭亂象難解，決定遷移集中點。過程中曾考慮過正信路等地點，最後認為六合街較為合適。

清潔隊9月1日起改將垃圾車和資源回收車，停放在六合街距東明路口約70公尺處靠山側路旁。許多騎士從東明路轉進六合街後，從靠停車場車道跨越中央雙黃線，騎向垃圾車想丟垃圾，除與對向直行車流交織，危及交通安全，也可能因插隊衍生糾紛。

警方曾派員到場取締違規，在場清潔隊員也不停勸阻騎士不要違規，往前多騎100公尺再迴轉。市議員陳軍佐建議把集中點移到道路對面，讓從東明路來的車流更能夠排隊依序丟垃圾，減少插隊，同時也能解決違規迴轉問題。

潘家齊說，相關單位會勘後，已決定將垃圾車改停在六合街靠停車場路旁，但因路旁有畫收費停車格，得等交通處塗銷才能遷移。交通處長王圳宏表示，會配合環保局的規畫，塗銷設置地點的停車格，讓民眾交運垃圾更便利和安全。