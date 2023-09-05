向下扎根 蘭博、岳明中小學、安農溪協會獲環教特優獎

打造宜蘭成為環境學習城市，縣環保局今頒發「環境教育獎」及「環境教育繪本創作比賽」得主，環境教育特優獎是蘭陽博物館、岳明國中小學、安農溪總體發展協會及蕭夙真；參加繪本比賽的孩子們關心海洋、山林、垃圾及水源保護等議題，就連礁溪的螢火蟲、台灣寬尾鳳蝶也成為故事角色，環教向下紮根。

機關組特優獎的蘭陽博物館，單面山綠建築，館方以宜學、宜居、宜遊做為核心價值，環教活動走入校園，更強調海洋教育，深入產業及社區擴大網絡，加強遊客及公民環境意識，建構一座向環境與地方文化學習的生態博物館。

學校組特優獎的岳明國民中小學在校長黃建榮帶領下，以海洋永續環境教育做為辦校主軸，結合山、平原、海的特殊地理資源，學習從生活出發、用鄉土豐富學童的生命經驗，達成翻轉偏鄉教，培育在地人才。

團體組特優獎的安農溪整體發展協會認養近百公頃水岸綠地，藉由水環境保護與社區參與，建立公私協力夥伴關係，創造與社區共好、與生態共榮、與居民共創的安農溪；蕭夙真是個人組特優，她經帶領導覽解說，透過教學傳達保育與環境永續觀念。

另有環教「優等獎」分別是社團法人蘇澳鎮港邊社區發展協會、無尾港文教促進會及黃建圖。

繪本適合學齡兒童，今年環境教育繪本創作比賽共29件作品投稿，作品除了結合宜蘭在地景點如龜山島、太平山等，也關心海洋、山林、垃圾及水源保護等議題，激烈競爭下由《太平山神木的預知夢》、《小兵Bee立大功》及《海洋黑金》分別獲得前三名，佳作是《消失的家》及《海污作戰》。

辦公室做環保的前二名依序是礁溪鄉公所、羅東鎮公所，蘇澳鎮公所與南澳鄉公所並列第三。

環保局長許嘉琦感謝各公私部門長期投身環境教育並響應淨零綠生活，期盼透過獎勵辦與競賽，導引縣民共同加入環境永續行列，這次繪本比賽前三名作品將印製實體書冊並分送至各國小及圖書館閱讀推廣，前兩名作品也將上架於宜蘭縣環境教育優選繪本電子有聲書平台。https://eepb.efroip.tw/。

岳明國民中小學的戶外生態教學，生動有趣。圖／環保局提供