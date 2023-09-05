基隆青年電動機車補助 市府：首批10月底交車

基隆市府推出公益青年就業電動機車補助專案，共有3款機車通過審查，市長謝國樑今天說，9月底前受理申請，第1階段以中低收及低收入者為主，首批電動機車盼能在10月底交車。

市府上午舉行基隆嶼磯釣賽記者會，謝國樑接受媒體聯訪說，市府9月會在人潮較多地點，與專案車款業者光陽機車、中華汽車合作，設置青年電動機車展示空間，同步接受民眾申請，另透過民政系統接受申請。

謝國樑表示，首批會以中低收及低收入家庭符合資格的青年為優先，再逐步擴大受理其他符合資格的青年，符合資格民眾可申請市府補助新台幣3萬元，民眾須先墊付經濟部及環境部補助款約1萬元。

謝國樑說，感謝基隆市議會支持，通過1萬2000輛電動機車補助預算，市府正持續與合作的業者，討論建置相關充電站與換電櫃。

對於議會6月間通過新台幣3億8340萬元電動機車補助案追加預算，附帶決議市府提供不限品牌的電動機車補助方案，謝國樑表示，因為其他品牌未在「青年、免費、公益」3項構成要件內，市府未來會再適當（時機）辦理。

根據基隆市環保局8月29日公告，通過專案審查的車款有光陽機車的i-One都會版、S6Rex和中華汽車的eMOVING勁炫125超質款，3款專案電池資費分別為每月599元、1099元和990元。