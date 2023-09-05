快訊

賣爆了！華為Mate 60 Pro供應鏈曝光 國產化率逾90%

總裁任正非：華為是儲備人才 不儲備美元

上百例中國「遊客」跑進美軍基地，潛在間諜隱憂？

基隆青年電動機車補助 市府：首批10月底交車

中央社／ 基隆5日電

基隆市府推出公益青年就業電動機車補助專案，共有3款機車通過審查，市長謝國樑今天說，9月底前受理申請，第1階段以中低收及低收入者為主，首批電動機車盼能在10月底交車。

市府上午舉行基隆嶼磯釣賽記者會，謝國樑接受媒體聯訪說，市府9月會在人潮較多地點，與專案車款業者光陽機車、中華汽車合作，設置青年電動機車展示空間，同步接受民眾申請，另透過民政系統接受申請。

謝國樑表示，首批會以中低收及低收入家庭符合資格的青年為優先，再逐步擴大受理其他符合資格的青年，符合資格民眾可申請市府補助新台幣3萬元，民眾須先墊付經濟部及環境部補助款約1萬元。

謝國樑說，感謝基隆市議會支持，通過1萬2000輛電動機車補助預算，市府正持續與合作的業者，討論建置相關充電站與換電櫃。

對於議會6月間通過新台幣3億8340萬元電動機車補助案追加預算，附帶決議市府提供不限品牌的電動機車補助方案，謝國樑表示，因為其他品牌未在「青年、免費、公益」3項構成要件內，市府未來會再適當（時機）辦理。

根據基隆市環保局8月29日公告，通過專案審查的車款有光陽機車的i-One都會版、S6Rex和中華汽車的eMOVING勁炫125超質款，3款專案電池資費分別為每月599元、1099元和990元。

電動機車 謝國樑 青年

延伸閱讀

基隆飛灰案掀波 藍綠立委選將林沛祥、鄭文婷隔空開戰

北北基桃今晚宣布是否停班課可能不同調？基市長謝國樑這樣說

郭侯柯喝咖啡？謝國樑：在野黨如不合作就是什麼都沒有

不遷祥豐營區？ 謝國樑：部長允距民宅300米不放危險砲彈

相關新聞

台東停電進入第3天 曾文生允諾：今天入夜前9成完成供電

海葵颱風離台，台東全縣還有6520戶無電可用。今早行政院長陳建仁會同中央災害應變中心指揮官林右昌、經濟部次長曾文生等人視...

陳建仁台東勘災 地方爭取電線電纜下地避免停電

海葵颱風重創台東縣，全縣農業災損、復電及校園復原工作繁重，行政院長陳建仁今早會同中央災害應變中心指揮官林右昌等人視察。地...

台23線東富公路坍方封閉 公路總局預計6日下午搶通

受海葵颱風影響，花蓮連日下起超大豪雨，造成台23線東富公路8公里至16公里坍方，掩埋台電纜線，公路總局第四區養護工程處玉...

好大油蔥酥？ 外送湯麵驚見大蟑螂

颱風天，有人在宜蘭知名牛肉麵店叫外送，吃了一碗，竟發現另碗湯裡漂著1隻外形、輪廓清晰可見的大蟑螂，把照片貼臉書稱「沒見過...

花蓮青年住宅積水 縣府會勘

花蓮縣府在新城鄉新建的青年住宅出現電梯、走廊與地下室等處積水，尤其電梯井不停有水傾瀉而出，「室外下大雨、室內下小雨」。住...

金城武樹綁繩加固 挺過強風

台東知名景點金城武樹（奉茶樹），這次在池上鄉公所防颱準備下挺過強風，僅輕微斷枝，這棵明星樹9年前曾不敵麥德姆颱風狂襲，慘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦